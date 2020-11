Der künstliche Schub für E-Autos überzeugt kein bisschen

Motor für die Elektrifizierung auf den Straßen ist also nicht Überzeugung oder gar Leidenschaft – auch wenn die Beschleunigung eines E-Autos Spaß macht. Etwa so wie Achterbahnfahren. Macht man gerne mal, ist aber dauerhaft nicht vernünftig – und somit auch kein gutes Argument für den Kauf eines Gebrauchsgegenstandes.

Die Autobauer benötigen den Absatz von E-Autos, um den CO 2 -Flottenausstoß zu reduzieren und so Strafen zu entgehen. Die Bundesregierung braucht sie als Bausteinchen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Dass die Infrastruktur im Schneckentempo ausgebaut wird, passt nicht zur Berliner Losung, 2030 zehn Millionen E-Autos auf deutschen Straßen haben zu wollen. Das wird nichts.

Vielleicht ganz gut, denn der Umweltbeitrag der E-Autos ist ja überschaubar. Der Abbau der Rohstoffe für die Batterieherstellung ist häufig Raubbau an der Natur und an den Seelen der Kinder, die dafür graben müssen. Der Strom, der getankt wird, ist noch lange nicht grün. Und eigentlich wären E-Autos mit Brennstoffzelle (H2) ohnehin die bessere Wahl. Hätten unsere Autobauer die Pläne nur nicht vor einem Jahrzehnt wieder in die Schublade gepackt.