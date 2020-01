Die RAG-Stiftung springt Thyssenkrupp in der Stunde höchster Not bei. Das ist nicht uneigennützig, aber ein Signal auch an die Arbeitnehmer.

Der Geist der Ruhrbarone

Sie hießen Thyssen, Krupp, Stinnes und Haniel. Diese mutigen Unternehmensgründer brachten als Ruhrbarone die Industrialisierung des Ruhrgebiets voran. Die Montanunternehmen haben zwar längst nicht mehr ihre überragende Rolle. Ihr Geist des Miteinanders bei aller erbitterter Konkurrenz scheint aber noch nicht erloschen zu sein.

Wenn jetzt die RAG-Stiftung dem benachbarten Thyssenkrupp-Konzern in dessen Stunde der größten Not zur Seite springen will, ist das mehr als die Teilnahme an einem normalen Bieterverfahren. Natürlich hat die Stiftung im Blick, dass sie mit der erfolgreichen Aufzug-sparte viel Geld verdienen kann. Sie setzt aber auch ein unübersehbares Signal, dass Thyssenkrupp als einer der bedeutendsten Arbeitgeber im Revier überleben muss.

Mit geborenen Mitgliedern im Kuratorium wie Ministerpräsidenten, Bundesministern und dem Chef der Gewerkschaft IGBCE bringt die RAG-Stiftung die nötige Seriosität und den Vertrauensvorschuss mit, den Betriebsräte und IG Metall brauchen, um dem Verkauf des Gewinnbringers von Thyssenkrupp zuzustimmen. Eine Transaktion an ein reines Konsortium aus Finanzinvestoren wäre im Sinne des Betriebsfriedens schwerer zu vermitteln.