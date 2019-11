Der Föderalismus fördert auch den Wettbewerb

In der Politik ist ein Streit darüber entbrannt, ob mehr Zentralismus gut für Schulen in Deutschland wäre. Dafür gibt es Gründe. Dagegen auch.

Der Föderalismus ist gut für Deutschland. Die Idee, die die Mütter und Väter des Grundgesetzes leitete, ist auch heute noch plausibel. Die Geschicke der Nation sollen nicht alleine für alle Ebenen zentral aus einer Hauptstadt geleitet werden. In den Bundesländern sollen sich eigene Parlamente und Regierungen um all das kümmern, was sich vor Ort besser regeln lässt. Das sorgt für Vielfalt, trägt regionalen Eigenheiten Rechnung und sorgt, wenn’s gut läuft, für hohe Akzeptanz des Staatswesens bei der Bevölkerung. Und ganz nebenbei – aber nicht nebensächlich – sorgt es für eine zusätzliche Kontrolle der Staatsgewalt. Die Bundesregierung ist für viele Gesetze auch auf die Zustimmung der Länder im Bundesrat angewiesen. Das hat sich bewährt.

Jeder Umzug in ein anderes Bundesland heißt: neues Schulsystem und andere Lehrpläne

Die Regelung des Polizeiwesens ist Ländersache. Ebenso das Thema Schule. Und an letzterem entzündet sich nun der Streit. Wieviel Zentralismus brauchen wir bei der Bildung? Ist es nicht ungerecht, dass Abiturienten in Thüringen bessere Noten bekommen als anderswo? Schließlich bewerben sich alle deutschen Abiturienten mit ihren Noten bundesweit um die gleichen knappen Medizinstudienplätze. Und ist es nicht vormodern, dass Familien bei Umzügen über Ländergrenzen hinweg sich auf völlig neue Schulsysteme und Lehrpläne einstellen müssen? Eine Umfrage ergab jüngst: 80 Prozent der Bundesbürger sehen das so und wollen zum Beispiel ein Zentral-Abitur.

Andererseits: Wer Föderalismus will, muss auch Vielfalt wollen und sie ertragen. Im besten Fall führt der Wettbewerb in der Bildung zu besseren Schulsystemen überall. Vielleicht wollen die Bayern von uns lernen, wie ein Ganztagsangebot organisiert wird. Da liegen wir in NRW vorn, und Bayern liegt zurück, weil man dort vermutlich immer noch davon ausgeht, dass sich ab mittags die Mütter um die Kinder kümmern.

Die Bayern geben deutlich mehr Geld aus für ihre Schulen

Und wir lernen von den Bayern, wie man es hinbekommt, dass die Schulabgänger Dreisatz und fehlerfrei schreiben können. Die Kinder in NRW sind ja nicht blöder als die Bayern. Aber unsere Landesregierungen haben schon immer weniger Geld ins System gesteckt. In bayrischen Klassen sitzen zwei Schüler weniger als in NRW. Pro Schüler gibt Bayern 20 Prozent mehr Geld aus, und Lehrer verdienen im Süden bis zu 4000 Euro mehr im Jahr.

Solche Vergleiche ermöglicht der Föderalismus. Er fordert Kultusminister heraus, sich anzustrengen. Dagegen kann man nichts haben.