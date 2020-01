Der erstaunliche Wandel zur staatstragenden Partei

Politische Entwicklungen können sehr erstaunlich sein. Aus einer kunterbunten und oft chaotischen Truppe aus Feministinnen, Pazifisten, Marxisten und Umweltschützern ist binnen vier Jahrzehnten eine staatstragende Partei geworden. Die Grünen stellen längst zig Bürgermeister und sie wirken in elf Landesregierungen mit. Derzeit spekulieren sie auf die nächste Bundesregierung. Was für eine Entwicklung! Und sie haben dabei viel Gutes für unsere Republik bewegt.

Gab es vor wenigen Jahren noch erbitterten Streit zwischen Fundis und Realos, haben nun letztere das deutlich Sagen. So beschützt Winfried Kretschmann als baden-württembergischer Landesvater brav Daimler und Co. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer möchte Straftaten von Flüchtlingen genauer erfassen. - Wer beim Gründungsparteitag der Grünen 1979 dabei war, wird sich heute verwundert oder empört die Augen reiben.

Nicht nur Zustimmung an der Basis

Allerdings: Die Grünen sind vor allem in der Spitze so bürgerlich geworden. In der Basis hingegen gibt es nicht nur Zustimmung für den staatstragenden Kurs.

Darum schauen viele hiesige Grüne interessiert bis angewidert nach Österreich, wo ihre Freunde nun mit der ÖVP von Kanzler Kurz regieren. Die beiden Parteien haben sich erst gar nicht die Mühe gemacht, Kompromisse zu finden. Vielmehr kümmern sich die Grünen dort um Klimaschutz, während die ÖVP ihre harte Einwanderungspolitik durchzieht. Jeder bestellt sein ureigenes Feld, niemand soll dem anderen hereinreden.

Es kann Überraschungen geben

Dieses Vorgehen ist bei künftigen Koalitionsverhandlungen hierzulande zumindest eine Überlegung wert. Für die deutsche Grünen-Basis aber scheint die Wiener Lösung undenkbar. Oder vielleicht doch nicht? Wer sich den Wandel der vergangenen 40 Jahre anschaut, dürfte nichts mehr überraschen.