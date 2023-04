Der 1. Mai – eine Sternstunde der Gewerkschaften

Am 1. Mai laden Gewerkschaften zu ihren Kundgebungen. Es gehen längst nicht mehr so viele hin wie früher. Schade, denn die Themen sind wichtig.

In der Ukraine herrscht seit mehr als einem Jahr Krieg, die Energie- und Lebensmittelpreise sind extrem nach oben geschnellt, Antworten auf die Klimakrise fallen noch immer dürftig aus, und mit den Folgen der Coronapandemie haben wir auch noch zu kämpfen – all das beunruhigt viele Menschen an Rhein und Ruhr. Sie fragen sich, wie lange ihr Geldbeutel die steigenden Preise aushalten kann.

Aufgrund der hohen Inflation büßten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr vier Prozent Reallohn ein. Das ist ein Grund, warum die Menschen wieder bereit sind, für bessere Löhne und faire Arbeitsbedingungen zu streiken. Die Tarifverhandlungen in diesem Jahr werden hart geführt. Wie hart, haben wir alle gespürt, als wir vor geschlossenen Kindertagesstätten, an leeren Bahnhöfen oder auf dem Flughafen standen.

Zugleich spüren die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass Arbeitgeber in Zeiten des zunehmenden Fachkräftemangels immer mehr auf sie angewiesen sind. Das bringt sie in eine gute Verhandlungsposition. Ein gutes Beispiel dafür ist der jüngste Abschluss im öffentlichen Dienst.

Nur gemeinsam sind wir stark

Wird es also eine neue Sternstunde der Gewerkschaften geben? Kann gut sein. Die Zahl der Streiks ist im vergangenen Jahr zwar nur leicht angestiegen, aber immerhin ist sie angestiegen. Die gewerkschaftsnahe Hans-Böckler-Stiftung hat 225 Arbeitskämpfe mit insgesamt 930.000 Streikenden gezählt. Rechnerisch fielen dadurch 674.000 Arbeitstage aus. Im Jahr 2021 waren es 221 Arbeitskämpfe mit 909.000 Streikenden und 596.000 Ausfalltagen.

Der 1. Mai ist dazu da, über die Arbeit nachzudenken, ohne sie am Feiertag tun zu müssen.

Es ist aber auch ein Tag, an dem wir uns deutlich machen, dass wir keine Einzelkämpfer, sondern nur gemeinsam stark sind, dass Diskriminierung und Rassismus keinen Platz in unserer Gesellschaft haben dürfen. Auch dafür setzen wir uns heute ein.

Zur Erinnerung: Vor 90 Jahren haben die Nationalsozialisten die Gewerkschaftshäuser besetzt und die freie Gewerkschaftsbewegung zerschlagen. In Duisburg wurden vier Gewerkschaftsfunktionäre ermordet.

Nie wieder.

