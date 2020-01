Datteln kratzt am grünen Image

Die Bahn gibt sich gerne grün; sogar beim Anstrich der ICE-Züge wird der altbekannte rote Streifen durch einen grünen ersetzt, dazu gibt’s noch einen aufgemalten schicken grünen Stecker. Damit’s auch jeder begreift.

Wer so viel Umweltbewusstsein spazieren fährt, sollte auch so handeln. Doch die Klimaziele, die sich der Schienenriese selber gesteckt hat, sind zwar ehrenwert, aber eher dem Bereich Fernverkehr zuzuordnen. Erst 2038 will die Bahn überall mit 100 Prozent Ökostrom fahren. Und erst 2050 dürfen die Fahrgäste in tatsächlich komplett klimaneutrale Züge steigen.

Traurige Realität

Die Realität sieht anders aus. Und trauriger. Auf vielen Nebenstrecken fahren noch Dieselloks, und für ihren Strom verwendet die Bahn selbstverständlich weiterhin Kohle- und Atomenergie. Die vertraglichen Zwänge, die mit der Inbetriebnahme des Kraftwerks Datteln 4 verbunden sind, dürften in den Vorstandsetagen der Bahn für einiges Kopfzerbrechen sorgen. Sie kratzen am grünen Image.