Das Schlechtreden unseres Landes muss aufhören

Der Streit in der Ampel und Klagen der Wirtschaftsverbände vermitteln einen falschen Eindruck. Denn so schlecht steht es um Deutschland nicht.

Man muss schon eine ziemlich entspannte Grundhaltung haben, um die Nachrichten aus dem Inland gelassen zu verdauen: Die Industrieverbände malen das Horror-Szenario einer Deindustrialisierung unseres Landes an die Wand. Der Außenhandelsverband spricht von „schlechter Stimmung wie seit Jahren nicht“, die Bauwirtschaft bläst ins gleiche Horn. Die Autobauer fürchten die Chinesen. Und alle Firmenchefs klagen, dass ihnen Nachwuchs und Fachkräfte fehlen.

Einig sind sich die Wirtschafts-Lobbyisten, dass die Bundesregierung Schuld an der Misere trage - und schieben gleich nach, dass die „Ampel“ gehörig helfen müsse.

Ausgerechnet die, die staatliche Regulierung sonst kategorisch ablehnen, flehen nun um Milliarden Steuergelder. Im liberalen Finanzminister Lindner haben diese Lobbyisten ihren Mann. Sein „Wachstumschancengesetz“ ist denn auch nichts anderes als ein Riesen-Subventionsprogramm für sie.

Man ist dieses Theater ziemlich leid

Lindner wusste natürlich, dass Familienministerin Paus diese Ausgaben nicht einfach hinnehmen würde, ohne mehr Geld für die mindestens ebenso wichtige Kindergrundsicherung zu erhalten. Und so präsentierte Lindner sein Wachstumsgesetz vor der Klausurtagung Ende August in Meseberg - und schon war erneut ein Zoff in der „Ampel“ inszeniert - mit entsprechendem Medienwirbel. Man ist dieses Theater ziemlich leid.

Hoffentlich geht von der Klausur in Meseberg tatsächlich ein starker Impuls aus für unser Land: Nicht nur für die Wirtschaft, sondern ebenso für Bildung und fürs Soziale.

Aufhören muss das permanente Schlechtreden unseres Landes. Weder liegt die Wirtschaft am Boden, noch macht sich flächendeckend Armut breit. Richtig ist, dass grundlegende Reformen nach all den Stillstandsjahren nötig sind. Dass ausgerechnet eine „Ampel“ mit eingebauter Opposition dies angehen muss, hatte sich bei der Bundestagswahl 2021 niemand gewünscht.

