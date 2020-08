Maskenpflicht in Schulen: Das Mittel der Wahl

NRW führt die Maskenpflicht für Schüler auch im Unterricht ein. In der Pandemie ist das das Mittel der Wahl, meint Kommentator Michael Kohlstadt.

Diese Entscheidung sitzt: Ab dem Schulstart in der kommenden Woche müssen alle Schüler in NRW Maske tragen. An allen Schulen außer an Grundschulen gilt die Maskenpflicht dann auch im Unterricht. Damit führt die vor Wochen noch für ihren Lockerungskurs scharf kritisierte schwarz-gelbe Landesregierung die bundesweit bislang strengsten Corona-Regeln an Schulen ein.

Klare Vorgaben

Angesichts der gerade wieder besorgniserregend schnell steigenden Infektionszahlen und der weiterhin völlig unkalkulierbaren Folgen der Pandemie für Land und Gesellschaft kann man den Schritt von Schulministerin Yvonne Gebauer nur begrüßen. Wer die Pandemie eindämmen und gleichzeitig wieder zu einem einigermaßen geregelten Schulbetrieb mit Präsenzunterricht zurückkehren will, braucht klare Vorgaben, nachvollziehbare Regeln und vor allem ein Konzept, wie Virenschutz und Unterrichtsroutine in unseren Schulen vereinbar sind. An einem Ort, an dem so viele Menschen tagtäglich eng zusammentreffen, ist die Maskenpflicht in Kombination mit anderen Hygienemaßnahmen wie Abstandsgebot und Händewaschen derzeit schlicht das Mittel der Wahl.

Damit ist die Arbeit nicht getan

Damit ist die Arbeit für Gebauer aber noch nicht getan. Schnell geklärt werden muss etwa, wie man Kindern und Jugendlichen Zeit zum Durchatmen verschafft und welche Folgen das für den Alltag der Schüler hat. Und schon jetzt sollte die Ministerin einen Plan für die Zeit ab September ins Auge fassen. Die kalten Monate kommen bald.​