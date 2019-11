Das gebrochene Versprechen

Nach dem Anschlag von Halle befürchten viele Juden, in Deutschland nicht mehr sicher leben zu können. Das muss alle beunruhigen.

Im NRZ-Interview sieht der Chef der größten jüdischen Gemeinde in NRW die Zeit kommen, in der Juden ihre Koffer packen müssen, um Deutschland zu verlassen. Das muss alle in der Gesellschaft bestürzen, die froh und dankbar sind, dass sich nach den millionenfachen Morden wieder jüdisches Leben bei uns entwickelt hat. „Nie wieder!“ – das ist das Bekenntnis aller Demokraten nach 1945. Nie wieder sollen Juden in Deutschland diskriminiert, geschlagen und getötet werden. Das war das Versprechen der Deutschen, auf das sich die Juden verlassen haben. Es wurde gebrochen. Zu Recht sind die Mitglieder der jüdischen Gemeinden enttäuscht.

Man sollte den Juden in unserer Mitte jetzt besonders gut zuhören Ob der Exodus tatsächlich bevorsteht, ob die Angst vor der AfD zu groß ist, ob Betroffenheitsbekundungen nicht vielleicht doch mehr als bloße Lippenbekenntnisse sind – darüber sollte niemand vorschnell urteilen. Wichtig ist es, jetzt den Juden in unserer Mitte zuzuhören und zu registrieren: Sie sind in großer Sorge. Und das hat Gründe.