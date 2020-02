Sind Autoraser Mörder? Diese Frage hat ein deutsches Gericht jetzt zum wiederholten Male mit Ja beantwortet. Nach Verurteilungen in Berlin und Hamburg gaben auch die Richter in Kleve kein Pardon: Wer mit seinem PS-Boliden hirnlos durch die Straßen rast und dabei wie in Moers andere Menschen totfährt, muss mit der ganzen Härte des Gesetzes rechnen. Im äußersten Fall droht den Rasern ein Mordurteil und damit lebenslange Haft.

Die Zeiten sind vorbei, in denen Raser wegen fahrlässiger Tötung zu maximal fünf Jahren Haft verurteilt werden konnten und illegale Autorennen als reine Ordnungswidrigkeiten gewertet wurden. Der Gesetzgeber hat – auch auf gesellschaftlichen Druck hin – die Rechtslage deutlich verschärft. Das macht niemanden wieder lebendig, der Opfer dieser Ego-Shooter wurde, die nichts als den besonderen Kick auf der Straße suchen. Und es wäre naiv zu glauben, dass die Angst potenzieller Raser vor härteren Strafen größer ist als ihre Borniertheit. Ausdrücklich aber haben auch die Klever Richter vom Auto als „Waffe“ gesprochen, das in der Hand der Raser zu einem gemeingefährlichen Mittel werde. Auf Milde dürfen Raser künftig also nicht mehr hoffen.