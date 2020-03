Der Apotheker bittet die Kunden nur einzeln herein, bedient mit Mundschutz. Nebenan im kleinen Café in der Bäckerei schwatzt man hingegen dicht an dicht. Vor allem Rentner sitzen hier. Wenn jemand hustet, werden Corona-Witzchen gemacht. Nur der kleine Blumenladen hat geschlossen, weil er sich an das Öffnungsverbot der Landesregierung halten will. Ist dessen Betreiber der einzige Dumme? Oder konsequent und damit klug?

Wenn Armin Laschet und seine Minister das Virus tatsächlich einhegen wollen, indem sie das öffentliche Leben auf ein Minimum beschränken – dann liegen sie derzeit ziemlich daneben.

Wir haben zwar keine Staus mehr auf den Autobahnen, aber immer noch regen Verkehr. Manche Läden haben geöffnet, manche nicht. Der Besuchermagnet Centro war auch gestern geöffnet. Was, bitteschön, wird dort für den absoluten Notfall angeboten?

So lange das Öffnungsverbot nicht strikt durchgesetzt wird, kommt es weiter zu Millionen Kontakten von Mensch zu Mensch. Doch das sehen längst nicht alle ein. Und darum kommen wir an einer Ausgehsperre wohl nicht herum. Laschet muss also schneller handeln. Sicher wird das hart.

Aber lieber einige wenige Wochen Konsequenz als monate- oder jahrelange Kompromisse. Auf so etwas lassen sich Viren nämlich nicht ein.