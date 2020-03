Corona zwingt ganze Branchen ins Digitale

Selbst gedrehte Videos von Hauskonzerten, Tutorials auf Facebook und per Mail, gemeinsames Online-Musizieren und digitale Chorproben: Die Bildungsträger und Kreativen im Land nehmen die Corona-Herausforderung nahezu geschlossen mit riesigem Enthusiasmus an. Bei allen derzeitigen Sorgen ist es ausgesprochen ermutigend zu beobachten, wie Lehrer und Künstler ihre Kompetenz einsetzen, damit die Bürgergesellschaft nicht den Mut und Kinder keine kostbare Lernzeit verlieren - und auf diesem Weg einer vereinsamten und verängstigten Gesellschaft Trost spenden vermittelst jener Werte, die uns über den Alltag hinausheben. Sogar ältere Pfarrer, denen der Begriff Facebook nicht bei der Taufe gesungen wurde, lernen in Windeseile, wie sie Rosenkranzgebete und Gottesdienste streamen können.



Der Schub, den die Corona-Krise auf die Digitalisierung gibt, wird unsere Gesellschaft radikal verändern, soviel darf man jetzt schon sagen. Gut ist, dass die Künstler diesen Wandel anführen. Denn, auch das kann eine Corona-Erkenntnis sein: Der Mensch lebt nicht vom Klopapier alleine; die Seele braucht Flügel. Der gemeinschaftsstiftende Stellenwert der Kultur als Konzept gegen Vereinsamung und Verrohung wird derzeit deutlich wie nie.