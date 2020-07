Corona verhagelt Jugend so manche Chance

Essen. Die Corona-Pandemie hat jungen Menschen viele Probleme beschert. Nun kommt es darauf an, mögliche Folgen abzuschwächen

Die Corona-Krise trifft junge Menschen in einer Phase ihres Lebens, in der sie eigentlich ihren eignen Weg finden sollen. In der sie auf eigenen Beinen stehen wollen, ihren Abschluss machen und feiern wollen, studieren, eine erste Arbeit finden, vielleicht weit reisen oder sich sozial engagieren wollen. Die Corona-Pandemie hat all das massiv eingeschränkt und so einer ganzen Generation ein Stück ihrer Unbeschwertheit genommen. Ausgerechnet in einer Lebensphase, die Chancen ermöglichen soll, haben das Virus und seine Folgen jungen Menschen Probleme und Unsicherheit beschert.

Am Arbeitsmarkt zeigt sich das deutlich, aber sicher nicht nur da. Corona hat die Firmen kräftig durchgeschüttelt und damit auch die Möglichkeiten junger Menschen auf einen Job beschnitten. Dass bisher weniger Lehrstellen gemeldet wurden, muss alarmieren. Erste Hilfen sind zwar vereinbart. So dürfen Ausbildungen später beginnen als üblich, um insgesamt mehr Lehrstellen zu ermöglichen. Doch weitere Schritte sind nötig. Junge Menschen starten ohne eigenes Verschulden belastet in den Beruf – Ziel muss sein, mögliche Folgen für sie abzuschwächen.