Berlin. Nach der Länderkonferenz bleibt statt klarer Vorgaben fürs Reisen ein Flickenteppich. Warum Merkel jetzt wieder mehr Führungsstärke zeigen muss.

Eigentlich hatten all die, die bald in die Herbstferien starten wollten, ein bisschen Klarheit erwarten dürfen vom Corona-Treffen der Staatskanzleichefs am Mittwoch. Doch statt klarer Vorgaben fürs Reisen blieb auch am nächsten Tag ein Flickenteppich, von Bundesland zu Bundesland wird anders verfahren. Wer soll da noch durchblicken?

Zu ordnen, den Menschen einen Korridor bereiten, in dem sie sich zurechtfinden können, um durch diese schwere Krise zu kommen – das wäre eigentlich die erste Aufgabe für die politischen Entscheidungsträger. Angesichts der rasant wachsenden Infektionszahlen wirkt ihr Handeln allerdings zunehmend hektisch, es gleicht in vielen Fragen einem Schlingerkurs, man vermisst eine Politik der ruhigen Hand und klare Regeln. Spätestens da kommt die Kanzlerin ins Spiel. Merkel muss wieder alte Qualitäten zeigen Angela Merkel hatte in der ersten Hochphase der Pandemie durch ihre Souveränität, ihre Überzeugungskraft, durch die Ruhe, die sie ausstrahlte, in weiten Teilen der Bevölkerung Punkte sammeln können. Egal, welcher politischen Orientierung man sich zurechnet. Reiseregeln Corona-Chaos vor Herbstferien: Das müssen Reisende wissen Derzeit hält sie sich vergleichsweise zurück. Es wäre an der Zeit, dass sie wieder alte Qualitäten zeigt. Und offenkundig hat man im Kanzleramt erkannt, dass ein solches Signal angebracht wäre. Genau dazu dient fraglos das kurzfristig anberaumte Treffen mit den Stadtoberhäuptern der Metropolen, in denen derzeit die Infektionszahlen besonders heftig in die Höhe schnellen. Zweite Corona-Welle: Deutschland ist gut gerüstet Deutschland ist gut gerüstet für die sogenannte zweite Welle, die offenkundig naht. Die Krankenhäuser haben genug Intensiv-Betten, die Ärzte wissen besser, was zu tun ist, die Schulen haben sich auf die Herausforderungen besser eingestellt als in der Anfangsphase. Eine Kanzlerin, die jetzt wieder Führungsstärke zeigt, wäre eine ideale Begleiterin in dieser Zeit.