Corona-Regeln funktionieren nur, wenn Bürger Vertrauen haben

Das Corona-Virus bestimmt weiter das Leben und schränkt Freiheiten ein. Nach zähen Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf noch schärfere Kontaktbeschränkungen geeinigt, es blieb nicht anders übrig: Das Infektionsgeschehen bleibt weiterhin bedrohlich, auch wenn die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr exponentiell durch die Decke schießt wie Ende Oktober.

Ein Blick in die Intensivstationen an Rhein und Ruhr macht den Ernst der Lage klar, sie laufen voll. Es wäre längst zwingend geboten, dass die Politik die Kliniken anweist, planbare Operationen zu verschieben und sie dafür entschädigt – so wie es im Frühjahr der Fall war. Das würde das Gesundheitssystem finanziell zu sehr belasten, ist die Befürchtung. Das ist symptomatisch.

Der Kampf um den richtigen Weg in der Corona-Bekämpfung ist ein Balance-Akt zwischen dem, was das Infektionsgeschehen gebietet und dem, was wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich verträglich ist. Die Geschäfte bleiben auf, es dürfen aber weniger Kunden hinein. Die Kontakte werden weiter beschränkt, an Weihnachten aber dürfen Familien zusammenkommen. Das ist in Ordnung.

Was nicht in Ordnung ist, ist der verstörend wirre Eindruck, den das Krisen-Management von Bund und Ländern noch immer vermittelt. Eine zweite Corona-Welle war wahrscheinlich. Es ist erstaunlich, dass die Verantwortlichen es in den vergleichsweise entspannten Sommermonaten nicht geschafft haben, für eine solche zweite Welle abgestimmte und nachvollziehbare Pläne zu erarbeiten. Stattdessen erlebt Deutschland noch immer macht- und parteipolitisches Gezänk. In der Bekämpfung der Corona-Pandemie ist aber das Vertrauen der Bürger das Wichtigste. Menschen, die Vertrauen in das Handeln von Politik und Verständnis für Maßnahmen haben, weil diese ihnen transparent und nachvollziehbar kommuniziert wurden, verhalten sich entsprechend. Ohne die Bürger geht es nicht.