Corona-Impfung ab 27. Dezember: Endlich ein Lichtblick

Ab dem 27. Dezember sollen die Corona-Impfungen in NRW-Altenheimen beginnen. Das ist ein Lichtblick, aber trotzdem ist Geduld gefragt.

Der Adventskranz bräuchte in diesem Jahr wohl eine fünfte Kerze. Denn es ist der Sonntag nach Weihnachten, der 27. Dezember, mit dem viele Menschen in diesem Land eine besonders große Hoffnung verbinden: die Hoffnung auf die Rückkehr einer alten Normalität.

Der angekündigte Start der Corona-Schutzimpfungen ist ein Lichtblick in einer Zeit, in der sich mehr und mehr Menschen mit dem Virus anstecken. Deutschland hat zum zweiten Mal in diesem Jahr das öffentliche Leben weitestgehend heruntergefahren. Menschen fürchten um ihre Existenz, Kliniken arbeiten am Anschlag und zugleich breitet sich zunehmend eine Art Corona-Müdigkeit aus.

In so einer Zeit braucht es den Ausblick, dass all die Entbehrungen und Sorgen ein absehbares Ende haben. Und doch wird nach den ersten Impfung ab dem 27. Dezember nicht jäh der Schalter wieder umgelegt. Geduld ist gefragt, auch weil die Impfdosen noch so rar sind, dass es dauern wird, bis alle Impfwilligen erreicht sind. NRW steht vor einer Mammutaufgabe, die ihresgleichen sucht.

Impfbereitschaft darf nicht an dauerbesetzten Telefonhotlines scheitern

Es ist richtig, dass zunächst all die Menschen von dem Impfstoff profitieren, die besonders unter den Folgen einer Corona-Infektion leiden oder dem Virus besonders ausgesetzt sind. Und doch muss nach Abarbeitung der Prioritätenliste genauso gewährleistet sein, dass auch alle anderen der Zugang zum Impfstoff erhalten.

So niederschwellig etwa, wie die Impfung in den NRW-Altenheimen dank mobiler Teams jetzt vonstatten gehen soll, so glatt muss der Ablauf auch für andere Impfwillige sein – wenn auch später natürlich. Es darf nicht passieren, dass die Impfbereitschaft an verschlossenen Türen, dauerbesetzten Telefonhotlines oder fehlenden Informationen scheitert.

Was bis dahin bleibt, sind die Appelle. Aus Kliniken, von der Politik, von Menschen, die unter dieser Pandemie besonders leiden: Auch in der Hoffnung auf eine baldige Impfung gilt es, durchzuhalten, Kontakte zu reduzieren und sich und andere zu schützen. In dieser Adventszeit mag es sogar ein Zeichen der Nächstenliebe sein, auf Abstand zueinander zu achten.