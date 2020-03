Die Nervosität steigt mit jedem Corona-Fall. In NRW werden bereits über 1000 Infizierte gezählt – und die Zahlen steigen täglich. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis Behörden und Politik drastischere Maßnahmen ergreifen müssen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Gerade in NRW, wo bundesweit die meisten Fälle aufgetreten sind, wächst der Druck. Zudem endet in wenigen Wochen die vorlesungsfreie Zeit an den Hochschulen des Landes und Zehntausende strömen wieder zurück in die engen Hörsäle.

Die Semesterferien zu verlängern, Schulen und Kitas zu schließen wären geeignete Maßnahmen, um das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Die Unruhe bei Lehrern, Erzieherinnen und Eltern wächst. Sie erwarten von den Verantwortlichen rasches und konsequentes Handeln.

Die Politik schreckt vor Schulschließungen zurück – noch

Dass die Politik zögert, ist aber nur allzu verständlich. Denn zahllose Fragen knüpfen sich daran: Wer übernimmt die Betreuung, wenn die Kinder zu Hause bleiben? Wie lange kann ich meinem Arbeitsplatz fern bleiben? Was ist mit anstehenden Klausuren und Prüfungen?

Doch all dies muss zurückstehen angesichts des wachsenden Risikos. Österreich kann ein Beispiel geben: Für Schüler ab der neunten Klasse bleiben die Schulen geschlossen. Für Klassen darunter wird zwar der Unterricht eingestellt, aber zugleich eine Betreuung angeboten, damit nicht die Großeltern einspringen müssen. Ältere Menschen sind bekanntlich besonders gefährdet.