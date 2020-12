Die Besitzer von E-Autos berichten höchst unterschiedlich von der Lage an der „Tank“-Front. Wenn – wie in Krefeld – 200 Fahrzeuge auf eine öffentliche Ladesäule kommen, dann ist das ohnehin ein Killer für jeden Anreiz, umzusteigen. Aber auch in Berlin oder auf dem Weg von hier dorthin ist es für so manchen E-Autobesitzer mitunter ein kleines Drama, das Liegenbleiben zu verhindern.

Der Staat fördert den Kauf dieser Fahrzeuge erheblich, auch bei den Aufladestationen für zu Hause hilft er großzügig. Dass er verschlafen hat, parallel mehr zu tun für den flächendeckenden Ausbau einer Lade-Infrastruktur, ist erstaunlich bis unprofessionell. Und obwohl das Problem erkannt ist, lässt das Tempo der Nachbesserung auch noch zu wünschen übrig.

Vorbild LPG-Infrastruktur

Dabei wäre ein vernünftiges Netz der beste Anreiz, vom Benziner zum E-Auto umzusteigen. Welche positiven Auswirkungen so eine Maßnahme haben kann, sah man bei den LPG-Fahrzeugen, die ja immerhin weniger CO ausstoßen. Seit es genügend Tankstellen gibt, die Autogas anbieten, stieg auch die Zahl der LPG-Fahrzeuge.