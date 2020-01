Es wird das Ruhrgebiet nicht revolutionär verändern: Warum die Öffnung von Büchereien an Sonntagen aber ein wichtiges Signal ist.

Büchereien sonntags geöffnet: Warum das wichtig ist

Die Büchereien öffnen sonntags, manche auch zusätzlich am Abend: Diesem Experiment, mit dem Moers nun begonnen hat, muss man viel Erfolg wünschen. Risiken, dass Unverbesserliche so ein Angebot missbrauchen könnten, sind ja nicht von der Hand zu weisen.

Natürlich ist das kein Meilenstein für die Entwicklung des Ruhrgebiets – aber setzt sich nicht aus vielen kleinen Mosaiksteinchen ein Bild für das Leben in einer Stadt zusammen? Denken wir beim Revier nicht häufiger an Schließung als an Eröffnung?

Die sogenannten weichen Standortfaktoren wie Kultur und Freizeit, jene übrigens, bei deren Finanzierung zuerst gekürzt wird, weil sie eben nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehören, sind für das Lebensgefühl gar nicht hoch genug einzuschätzen. Wo sie eingeschränkt werden, erhöht sich das Risiko von Abwanderung.

Und der Gedanke, dass künftig mehr Menschen die Büchereien im Ruhrgebiet aufsuchen könnten, dass diese noch stärker zu Aufenthaltsorten werden, weil sie auch an einem Tag geöffnet sind, an denen man selbst einmal die nötige Zeit hat: Er ist ein sympathischer.