Bezirksregierungen am Limit: Raubbau im Mittelbau

In NRW können ausgerechnet jene Stellen nicht mehr, die Krisenhilfen und Energiewende organisieren. Das Problem ist auch hausgemacht.

Der Öffentliche Dienst müsse sich als Dienst am öffentlichen Leben verstehen, hat die heutige Schulministerin Dorothee Feller einmal richtigerweise gesagt. Die Verwaltungsfrau muss es wissen, dann sie hat vor ihrer Berufung ins Landeskabinett fast das gesamte Berufsleben in der Bezirksregierung Münster verbracht. Doch gerade den Mittelbehörden in Nordrhein-Westfalen fällt es zunehmend schwer, ihre Dienstleistung in der erforderlichen Qualität und Geschwindigkeit zu erbringen. In den fünf Bezirksregierungen kulminieren seit einigen Jahren mehrere problematische Entwicklungen.

Erstens: Immer mehr staatliche Hilfspakete von Corona- und Flut- bis Energie- und Flüchtlingskrise sollen hier administriert werden. Zweitens: „Unbürokratische Lösungen“ dürfen zwar in keiner Politikerrede fehlen, doch wehe der Rechtsakt wird konkret. Dann ist das Formular schnell lang und die Genehmigung mit zwei Klicks wieder nur ein Traum. Drittens: Es gibt im Verwaltungshandeln bis heute keine Fehlerkultur; ewige Zuständigkeitsfragen und Verantwortungsflucht sind die lähmende Folge. Viertens: Der Fachkräftemangel macht die Nachbesetzung von Stellen gerade im wichtigen, aber oft mäßig besoldeten Behördenmittelbau immer schwieriger.

Und fünftens, das gehört zur Wahrheit, siedelt eine Landesregierung lukrative Posten immer in konzentrischen Kreisen um das Machtzentrum an. Eben genau dort, wo Parteifreunde versorgt und Millionen für PR-Klamauk rausgeworfen werden wollen. Gerade die NRW-Staatskanzlei zeigt sich seit Jahren im An- und Ausbau der eigenen Organigramme ausgesprochen kreativ, ohne dass davon irgendeine Bezirksregierung etwas hätte.

