Berlinbesuch: Erdogan wiegelt auf

Trotz der Vorbehalte gegen dessen Machtpolitik muss die Regierung mit Erdogan im Gespräch bleiben. Gegen Geld machen auch Autokraten Kompromisse.

Man kann die vielen Menschen verstehen, die den türkischen Präsidenten nicht in Berlin sehen wollen. Er solle ausgeladen werden, fordern Bürger und Politiker. Noch vor wenigen Wochen strebte Erdogan die Annäherung mit Israel an. Doch schon kurz nach dem Massaker der Hamas stellte sich Erdogan auf die Seite der Terroristen.

Seitdem geißelt er via Medien die Angriffe der Israelis auf Gaza als „Völkermord“. Die Morde der Hamas lässt er unerwähnt.

Große Sympathien bei den hier lebenden Türkinnen und Türken

Der Machtmensch Erdogan will mit seiner zynischen Haltung in der muslimischen Welt punkten – allerdings ist diese in der Palästinenserfrage gerade ziemlich uneins.

Bei den hier lebenden Türkinnen und Türken genießt Erdogan indes große Sympathien, wie man zuletzt an den Autokorsos bei der Wahl im Mai erleben konnte. Darum teilen auch viele seine einseitigen Ansichten zu Israel und Gaza.

Erdogan wirkt nicht als Vermittler, sondern er spaltet mit seinen Sprüchen die Türken und Muslime in Deutschland. Mehr noch: Er wiegelt sie gegeneinander auf. Und genau das müssen ihm Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz sehr deutlich verbieten.

Bei aller Abscheu für Erdogan (der Israel Gräueltaten vorwirft, aber zugleich seine Armee und die islamistischen Verbündeten im Nordirak bomben und vergewaltigen lässt) muss Berlin das Gespräch mit ihm führen.

Hinter verschlossenen Türen

Denn angesichts der Spannungen und Verschiebungen in der Welt bleibt nichts anderes übrig, als auch mit Machthabern und Diktatoren zu reden. Auch wenn es zunächst einmal wenig bringen mag.

Hinter verschlossenen Türen wird auch über Flüchtlinge geredet. Erdogan weiß genau, dass Deutschland und die EU das Abkommen von 2016 erneuern wollen. Allein schon, um die Rechtsradikalen einzuhegen. Das alles scheint nötig, doch zugleich bleibt es ein schäbiges Spiel: Für Geld machen auch Autokraten mal Kompromisse.

