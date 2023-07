Beratung des Heizungsgesetzes gestoppt: Sorgfalt vor Tempo

Essen. Das Drama um das Heizungsgesetz hat einen vorläufigen traurigen Höhepunkt erreicht. Das Urteil der Verfassungsrichter ist aber auch eine Chance.

Wenn das Verfassungsgericht ein Gesetz stoppt, noch bevor es überhaupt verabschiedet wurde, ist etwas mächtig schiefgelaufen. Das Drama um das von Anfang an umstrittene Heizungsgesetz hat damit einen vorläufigen traurigen Höhepunkt erreicht. Für die Koalition, allen voran für Kanzler Scholz und Minister Habeck, ist der Richterspruch ein politisches Desaster.

Es geht zwar nicht um den Inhalt des Gesetzes, sondern um das gesamte Verfahren an sich. Dies ist aber nicht weniger dramatisch, denn im Kern werfen die Richter der Regierung vor, das Parlament missachtet zu haben. Die Ampelkoalition wollte das ungeliebte Gesetz durchpeitschen, offenbar auch mit dem Ziel, ihre Parteien in den anstehenden Wahlkämpfen in Bayern und Hessen nicht zu belasten. Jetzt ist der Schaden deutlich größer.

Für den Parlamentarismus und die politische Hygiene in Deutschland bedeutet das Urteil, bei aller berechtigten Empörung, auch eine Chance. Denn nun muss die Gelegenheit genutzt werden, das Parlament wieder grundsätzlich zu stärken. Zu oft kam es zuletzt vor, dass zu viele und zu komplizierte Gesetze in viel zu kurzer Zeit behandelt und verabschiedet wurden. „Zum Teil werden komplizierte Gesetze den Abgeordneten nachts zugestellt, über die sie am Morgen entscheiden sollen. Dann stimmen sie auf Parteilinie ab, ohne wirklich im Thema sein zu können“, kritisierte erst kürzlich der Vertreter eines NRW-Wirtschaftsverbands.

Jetzt haben die Verfassungsrichter die Möglichkeit eröffnet, dieses „komplizierter, schneller, unseriöser“ zu beenden und sich auf den alten Leitsatz zu besinnen, nach dem Sorgfalt vor Tempo geht. Das gilt allemal für die Gesetzgebung.

