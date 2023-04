Kommentar Bahn-Zerschlagung? Auf die Zielrichtung kommt’s an

Die Zerschlagung der Bahn an sich wird nicht viel bringen. Wichtig wäre es, die Wichtigkeit der Infrastruktur fürs Gemeinwohl herauszustellen.

Eine wichtige, aber auch desillusionierende Erkenntnis aus der neu entflammten Debatte um eine Zerschlagung der Bahn ist: Schnelle Verbesserungen darf ohnehin niemand erwarten. Der jahrzehntelange Schlendrian und Sanierungsstau bei der Infrastruktur der Bahn wird den Reisenden noch ewig Probleme bereiten. Die jüngeren Pünktlichkeitsquoten sind erbärmlich und dürften allenfalls marginal besser werden angesichts der vielen Baustellen und Engpässe im Netz.

Dass ausgerechnet die Union jetzt einen Vorstoß für tiefgreifende Veränderungen macht, ist auch ein Eingeständnis für ihr verkehrspolitisches Versagen auf breiter Front; schließlich oblagen diese Fragen sehr lange einem von der CSU geführten Ministerium. Immerhin gibt es nun aber neue Ideen, um der brüchigen Struktur beizukommen.

Pflege der Infrastruktur ist Teil der Daseinsvorsorge

Unwichtig ist letztlich, ob dafür eine eigene Infrastrukturgesellschaft jenseits der Bahn gegründet werden wird. Es kommt darauf an, über die Zielrichtung nachzudenken und Infrastruktur so deutlich wie möglich in der allgemeinen Daseinsvorsorge zu verankern.

Die Idee von Pro Bahn, eine gemeinnützige Gesellschaft unter dem Dach der Bahn zu gründen, die nicht gewinn-, sondern gemeinwohlorientiert agiert, hat daher Charme. Dass Milliarden an Steuergeldern fließen müssen, um das Schienennetz wieder brauchbar und belastbarer zu machen, ist ohnehin unstrittig. Egal, ob es eine Zerschlagung gibt oder nicht.

