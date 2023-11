Asylkompromiss: Union und Ampel wollen AfD einhegen

Der Druck der unionsgeführten Länder auf die Ampel war enorm. Die Beschlüsse des Kompromisses harren auf Umsetzung. Andere Themen bleiben liegen.

Niemand hätte gewollt, dass das Gipfeltreffen im Kanzleramt scheitern würde. Besonders die Ampel-Koalition ist darauf erpicht, in diesen aufgeregten Zeiten als handlungsfähig zu wirken. Sie steht enorm unter Druck.

Und genau deshalb konnten die unions-geführten Bundesländer den Kanzler bis zum Äußersten reizen. Besonders NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst überrumpelte seine Kolleginnen und Kollegen aus den SPD-geführten Ländern mit der Forderung, dass Asylverfahren künftig auch irgendwo in Afrika stattfinden sollen. In Ruanda zum Beispiel.

Idee aus Großbritannien – mit juristischen Hürden

Geklaut hat er die Idee in Großbritannien, wo die Regierung im ostafrikanischen bereits 2022 Aufnahmelager finanziert hat. Allerdings passiert dort bislang nichts: zu teuer, zu viele juristische Hürden.

Doch Wüst und seine Mitstreiter haben sich nun durchgesetzt, alle Seiten sprechen nun von einem Erfolg des Gipfeltreffens. Weil das Thema Migration in der öffentlichen Meinung gerade alle anderen und mindestens ebenso wichtigen Themen überlagert, überbieten sich Politiker aus Ampel und Union gerade in Vorschlägen für härtere Maßnahmen. Und das alles nur, weil man die AfD einhegen will. Ob das gelingt bleibt abzuwarten.

AfD liefert keine Vorschläge und braucht nur abwarten

Nicht zuletzt brauchen die Radikalen gar nichts zu tun als einfach abzuwarten. Konkrete und vor allem umsetzbare Vorschläge liefern sie nicht. Tatsächlich harren aber auch die Beschlüsse des Gipfeltreffens noch auf die Umsetzung: Sachleistungen statt Bargeld für Flüchtlinge werden noch bis Januar erarbeitet, und die Suche nach willigen Kooperationsländern in Afrika ist nicht leicht. Falls es nicht gelingt, kann Wüst das immer noch auf das angebliche Unvermögen der Ampel schieben. Am Ende hilft das alles nicht weiter.

Immerhin hat das Gipfeltreffen bei anderen Themen Fortschritte gebracht. Planungen für Bauprojekte sollen beschleunigt werden, die Bürokratie wird abgespeckt. Das ist eine gute Nachricht, die aber leider in der aufgeregten Migrationsdebatte untergeht. Und es sieht so aus, als wenn sich das auch nicht so bald ändern wird.

