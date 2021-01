Armin Laschets Wahl ist innerparteilich nur logisch

Essen. Es wäre ein schwerer Schlag gewesen, wenn Armin Laschet nicht CDU-Parteivorsitzender geworden wäre. Ein Kommentar.

Es wäre ein schwerer Schlag gewesen, wenn Armin Laschet nicht CDU-Parteivorsitzender geworden wäre. Denn in diesem Fall hätten die Delegierten nicht nur den amtierenden Ministerpräsidenten des bevölkerungs-reichsten Bundeslandes im Regen stehen lassen, sondern obendrein noch den viel beschäftigten Bundesgesundheitsminister. Von daher ist die Wahl Laschets innerparteilich nur logisch. Dass viele Politiker und Journalisten aus der „Berliner Blase“ Merz oder gar Röttgen auf dem Schirm hatten, zeigt nur, dass da viel Wunschdenken oder die Lust an der Provokation unterwegs war.

Ob Laschet nun wirklich der beste Anführer der Christdemokraten ist, bleibt dahingestellt. Aber einen anderen als Laschet kann und will sich die Partei gerade gar nicht leisten. Denn den Polarisierer Friedrich Merz kann sich in diesen unsicheren Corona-Zeiten kaum jemand vorstellen. Niemand wünscht sich einen großen Krach mit dem Koalitionspartner SPD, und mit den Grünen erst recht nicht. Schließlich denkt man bereits an die Bundestagswahl im Herbst. Merz wäre Gift für Schwarz-Grün.

Merz und Röttgen passen nicht in die Zeit

Auch Norbert Röttgen passt nicht in die Zeit. Man weiß einfach zu wenig von ihm. Das liegt auch daran, dass er (wie Merz) kein Amt innehat, das Verantwortung verlangt. Ein guter Kenner der Auslandsbeziehungen zu sein reicht eben nicht aus.

Das Wahlergebnis zeigt indes, was gerade viele Parteien und Gesellschaften erleben: eine Spaltung, einen Riss. Laschet hat nur gut die Hälfte seiner Christdemokraten hinter sich. Die andere Hälfte wünscht sich mehr von dem, was früher einmal für CDU stand: mehr Ordnung, mehr Wirtschaft, mehr christliche Werte. Es sind jene Konservative, denen Merkel im Laufe der Jahre suspekt und fremd geworden ist. Es sind also jene, die die Partei gern nach rechts verschieben möchte. Dahin, wo die AfD der CDU Stimmen abgenommen hat.

Laschet weiß das natürlich und er hat deshalb in NRW Herbert Reul als „harten Hund“ als Innenminister an seiner Seite und für die Wirtschaft den Liberalen Pinkwart. Und dass er ein guter Katholik und bodenständig ist, hat er nicht ohne Grund in seine Bewerbungsrede eingebaut. Seine Botschaft an die Partei ist damit klar: Ich bin einer „vom alten Schlag“. Dennoch werden die Merz-Fans ihm das nicht abnehmen. Weil es ja auch nicht stimmt. Und darum wird der Sauerländer ihm weiter zu schaffen machen. Für die CDU ist das keine gute Nachricht. Der Riss bleibt. Für Laschet eine große Bürde und eine Riesenaufgabe, die er nun neben seinem Vollzeit-Job als Ministerpräsident leisten muss. Ob das gut geht? Die Opposition im Düsseldorfer Landtag schießt sich bereits ein.

Kanzlerkandidatur? Darauf hat die Partei derzeit keine Antwort

Und was ist mit der Kanzlerkandidatur? Darauf kann die Partei derzeit keine Antwort finden, auch wenn Söder sich seit Monaten warm läuft und immer wieder streng und staatstragend in die Medien drängt. Laschet weiß, dass der Bayer in der Beliebtheit vorn liegt. Aber er weiß auch, dass dies sich schnell ändern kann. Zu unruhig sind die Zeiten. Im Wahlkampf 2017 hätte auch niemand gedacht, dass der Aachener einmal Ministerpräsident werden würde.