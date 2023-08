Ampelkoalitionäre - rauft euch zusammen!

Deutschland steckt in einer ökonomischen Krise, die Aussichten sind düster. Die die Bürger erwarten ge- und entschlossenes Regierungshandeln.

Die Kindergrundsicherung kommt ab 2025. Allerdings in einer abgespeckten Version. Eine wirkliche finanzielle Verbesserung für Kinder bringt sie nicht, immerhin aber einen Abbau von Bürokratie. Einmal mehr hat sich im Wesentlichen mit der FDP der kleinste Koalitionspartner durchgesetzt.

In Meseberg wird weiter über Inhalte geredet werden müssen, den Industriestrompreis, den Mietenstopp oder das Wachstumschancengesetz. Vor allem aber müssen die Koalitionäre sich endlich zusammenraufen und einen Weg finden, geräuschloser und zielorientierter zusammenzuarbeiten.

Deutschland steckt in einer ökonomischen Krise, die Aussichten sind düster, und in solchen Zeiten erwarten die Bürgerinnen und Bürger entschlossenes Regierungshandeln ohne Zank. Stattdessen blockieren sich FDP und Grüne, die weniger wie Bündnispartner als wie erbitterte politische Rivalen auftreten; und der SPD gelingt es offensichtlich nicht, zwischen den beiden kleineren Koalitionspartnern zu moderieren. So geht es nicht. Allein mit ruhiger Hand kann ein Bündnis politisch so weit auseinanderstehender Partner nicht gesteuert werden, es braucht auch eine klare Ansprache.

Die sollte Bundeskanzler Scholz in Meseberg finden, auch wenn Basta-Politik nicht seine Art ist. Aber Bürgerinnen und Bürger, die durch Nachrichten über abgewanderte Unternehmen, einen möglichen Rückgang des Wirtschaftswachstums, steigende Kosten für Energie, Lebensmittel oder Mieten verunsichert sind, haben das Recht auf eine Regierung, die Geschlossenheit und Entschlossenheit ausstrahlt und entsprechend handelt.

Am Ende ist es auch die Frage, wie viel Politikverdrossenheit eine Demokratie ertragen kann, ehe sie ernsthaft gefährdet wird. Diese Frage sollten sich die Ampel-Koalitionäre in Meseberg stellen. Es geht nicht nur um Partikular-Interessen, es geht um das ganze Land.

