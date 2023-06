AfD im Höhenflug - die Rechten entzaubern

Die AfD will einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Das zeugt von Selbstbewusstsein. Es könnte aber auch ein strategischer Fehler sein.

Die AfD will zur nächsten Bundestagswahl einen eigenen Kanzlerkandidaten aufstellen. Es ist eine Ankündigung, die noch vor einem halben Jahr als Ausweis irrlichternden Größenwahns bezeichnet worden wäre. Jetzt steht die in Teilen rechtsextreme Partei in Umfragen aber bei bis zu 20 Prozent und gleichauf mit der SPD. In Ostdeutschland, wo die Partei deutlich radikaler als im Westen auftritt, und der wichtigste Parteikader von bürgerkriegsähnlichen Szenarien träumt, will sogar ein Drittel der Wahlberechtigten für die AfD stimmen. Keine Partei erhält dort aktuell mehr Zuspruch. Die Aufstellung eines eigenen Kanzlerkandidaten ist auf den ersten Blick folgerichtig.

Die Gründe für den Aufstieg der Rechtsaußen-Partei sind hinlänglich benannt worden: Der andauernde Krisenmodus, in dem sich das Land seit dem Bankenkollaps 2008 befindet, die mediale Zuspitzung von Bedrohungsszenarien, der ständige Alarmismus, mit dem sich Politik versucht, Gehör zu verschaffen, der traurige Zustand der Ampel-Koalition, die Diskreditierung demokratischer politischer Gegner, der klägliche Versuch konservativer Parteien, die AfD zu kopieren. Die Rechten punkten nicht mit eigenen Politikinhalten, sie nähren sich von Unzufriedenheit, Angst und Streit.

Das demokratische Parteienspektrum scheint ratlos angesichts des rechten Höhenfluges. Doch möglicherweise ist die Aufstellung eines eigenen Kanzlerkandidaten genau der strategische Fehler, der die Rechten entzaubert: Auf die konkreten Herausforderungen des Landes, Europas und der Welt haben sie keine zielführenden und konsistenten Antworten. Ein Kanzlerkandidat der AfD, der öffentlich Rede und Antwort stehen muss, könnte schnell entlarvt werden.

Die Frage ist nur, ob es den potenziellen Wählern dieser Partei überhaupt noch um konstruktive Politik geht – oder ob sie Wahlen als Möglichkeit ansehen, blindlings zu protestieren, koste es, was es wolle.

