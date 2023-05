Mike Süsser möchte für die TV-Sendung "Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“, die auf Kabel Eins läuft, Lokale am Niederrhein besuchen.

TV-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ sucht Teilnehmer am Niederrhein

Am Niederrhein. Koch Mike Süsser kommt mit der Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“ zum Niederrhein. Für den TV-Wettbewerb werden Lokale gesucht.

Für die Doku-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal – der Profi kommt“ werden Lokale am Niederrhein gesucht.

Spitzenkoch Mike Süsser besucht die fünf teilnehmenden Lokale.

Für die Gastronomien würde eine TV-Präsenz bei Kabel Eins hohe Aufmerksamkeit bedeuten.

Schon Ende Mai starten die Castings.

Die beliebte Kabel Eins-Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ wird mit Spitzenkoch Mike Süsser den Niederrhein besuchen. Nun werden fünf Gastronomie-Betriebe von Emmerich über Wesel, Moers bis Mönchengladbach inklusive Duisburg, Oberhausen und Mülheim an der Ruhr gesucht, die sich in der Doku-Soap in einem Wettbewerb messen.

„Die 1500. Sendung wurde jüngst aufgezeichnet. Es ist eine der erfolgreichsten Sendungen im Gastro-Sektor; und auf Kabel Eins sowieso“, schildert Peter Schaffeld aus Rees-Haldern, der bei der Good Times Fernsehproduktions-GmbH als Redakteur bei den Dreharbeiten vor Ort für die Inhalte verantwortlich ist. Das Kölner Unternehmen arbeitet derzeit an der 17. Staffel.

Casting-Tour bereits Ende Mai

Eine Casting-Tour steht bereits Ende Mai an. Mit kleinen Vorstellungsvideos können sich die Lokale präsentieren. Die Good Times sichtet, selektiert und bietet dem Sender dann eine Auswahl von Lokalen an – meist näher auf eine Gegend fokussiert. Da die Städte Krefeld (jüngst erst), Moers und Kamp-Lintfort schon mal Teil des Formats waren, haben die Kreise Kleve und Wesel gute Karten. Schlussendlich sucht der Sender die fünf Gastronomien aus, die es in die Doku-Soap schaffen.

Der erste Teil der Dreharbeiten steigt vom 12. bis zum 14. Juni. „Da werden Homestorys bei den Lokalen gedreht. Mike Süsser kommt vorbei und testet in der Regel eine Hauptspeise“, erklärt Schaffeld. Erfahrungsgemäß dauern die Dreharbeiten von morgens bis abends, „wir sind aber häufig bis 18 Uhr durch“, berichtet Schaffeld.

Peter Schaffeld aus Rees-Haldern arbeitet als Redakteur für die Good Times Fernsehproduktions-GmbH, die die Doku-Soap für Kabel Eins produziert. Foto: Good Times

Lokale bewerten sich gegenseitig

In den Folgesendungen, die vom 19. bis zum 23. Juni gedreht werden, besuchen sich die fünf teilnehmenden Gastronomen gegenseitig, stellen das Konzept der Konkurrenten auf die Probe, probieren Vor-, Haupt- und Nachspeisen. Dabei bewerten sie Qualität, Preis-Leistung, Ambiente und Service.

Natürlich hat Profi Mike Süsser stets wertvolle Tipps auf Lager, wirft einen kritischen Blick auf die Lokale. Außerdem erhalten die Teilnehmer Einblicke bei den Konkurrenten, die ja auch für eine eigene Reflexion wertvoll sein können. Mike Süsser sagt von sich selbst, er sei im 37. Lehrjahr als Koch. Man lernt eben nie aus. Mit seinen zehn Jahren Erfahrung im TV-Koch-Show-Geschäft kann er viel Erfahrung vermitteln.

Von Kneipe bis Sterne-Restaurant: alle Arten von Lokalen kommen in Frage

„Bei den Lokalen sind alle möglichen Richtungen möglich“, so Schaffeld. Ob urige Kneipe, hippe Pizzeria, feuriger Spanier oder nobles Sternerestaurant – jedes Konzept soll für sich stehen und sich von seiner allerbesten Seite präsentieren. Entscheidend für den Erfolg im Wettbewerb sei die Frage, wie das Konzept umgesetzt wird.

Gewinnen kann nur ein Lokal. Als Zünglein an der Waage verteilt zuletzt Mike Süsser seine Punkte. Auf den Gewinner warten neben dem Sieger-Teller auch 3000 Euro Preisgeld. Enthalten sind da 500 Euro Aufwandsentschädigung, die alle teilnehmenden Lokale bekommen. Viel mehr Wert aus Sicht der Lokale ist sicherlich der Werbeeffekt. Bei einer Einschaltquote von bis zu zehn Prozent – „Dieses Jahr ist das Format wirklich sehr erfolgreich“, so Schaffeld –, ist den niederrheinischen Küchenchefs große Aufmerksamkeit sicher. Und sicherlich schauen viele Niederrheiner bei ihren Lokalen auch gerne mal in die Töpfe.

So können sich interessierte Gastronome bewerben

Bewerbungen richten interessierte Gastronome per Mail an meinlokal@good-times.de. Die Bewerbung muss nicht zwingend der Chef schicken. Es kann zum Beispiel auch der Koch sein oder ein anderer Mitarbeiter. Halt jemand, der Lust aufs Fernsehen hat und den Betrieb repräsentieren kann.

Während der Dreharbeiten sind die Lokale übrigens nicht geschlossen: ein Wettbewerb unter realen Bedingungen.

Montags bis freitags um 17.55 Uhr auf Kabel Eins

„Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ wird montags bis freitags um 17.55 Uhr auf Kabel Eins ausgestrahlt.

Weitere Informationen finden Interessierte auch auf der Kabel Eins-Homepage der Sendung unter www.kabeleins.de/tv/mein-lokal-dein-lokal.

