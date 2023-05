„Mein Lokal, Dein Lokal“: Halderner an Produktion beteiligt

Rees-Haldern. Peter Schaffeld aus Haldern arbeitet für die Good Times Fernsehproduktions-GmbH: Als Redakteur für „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“.

Peter Schaffeld ist in Haldern sicher kein unbekanntes Gesicht. Der 28-Jährige ist zum Beispiel Co-Organisator des , das ja am 12. und 13. Mai ansteht.

Seit Beginn des Volontariats mit dieser Sendung beschäftigt

Bei der Good Times Fernsehproduktions-GmbH in Köln hat er ein Volontariat begonnen und war direkt beim TV-Format „Mein Lokal, Dein Lokal – Der Profi kommt“ mit Mike Süsser involviert. So hat er Erfahrungen in der Recherche und im Casting gesammelt, in der Organisation und als Aufnahmeleiter bei den Hauptdrehs.

Peter Schaffeld ist Redakteur für die Good Times Fernsehproduktions-GmbH. In Haldern kennt man ihn auch als Co-Organisator von Punk Meets People. Foto: Good Times

„Seit Anfang 2021 bin ich für die Inhalte vor Ort verantwortlich. Seit November 2021 als Redakteur“, schildert Peter Schaffeld, der heute auch in Köln lebt.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und Umland Kreis Kleve:

Kleve:

Kleve:

Uedem:

Lesen Sie hieralle Artikel aus Kleve und Umland

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: WAZ-Home