Lotto-Jackpot: 15 Millionen Euro gehen in den Kreis Wesel

Münster. Im Kreis Wesel darf sich jemand über 15 Millionen Euro freuen. Am Mittwoch kam es zur Ziehung des Lotto-Jackpots von insgesamt 45 Millionen.

Einen üppigen Lotto-Jackpot von 45 Millionen Euro müssen drei Spieler untereinander aufteilen: 15 Millionen gehen jeweils nach Nordrhein-Westfalen in den Kreis Wesel , Sachsen und Schleswig-Holstein. Der Gewinntopf war in 14 Ziehungen in Folge nicht geknackt worden, so dass er auf seine Maximalsumme angewachsen war, wie die Lottogesellschaften am Donnerstag mitteilten.

Weil auch bei der Ziehung mit garantierter Ausschüttung am Mittwoch niemand sechs Richtige plus Superzahl auf dem Schein hatte, reichten die Gewinnzahlen 1-2-32-41-43-44, um drei Spieler zu Multimillionären zu machen. (dpa)