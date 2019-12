In Mitteleuropa brüten die Uhus mit den orange-gelben Augen bevorzugt in den Alpen und Mittelgebirgen. Aber durch die erfolgreichen Schutzmaßnahmen haben sie sich in den vergangenen Jahrzehnten auch wieder im Flachland angesiedelt.

Der Uhu ist ein nachtaktiver Vogel, der in der Dämmerung mit dem Jagen beginnt. Er ist die größte Eulenart und ein Grifftöter, im Gegensatz zu Falken, die Bisstöter sind.