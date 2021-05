Warum eine Impfung Long-Covid-Patienten helfen könnte

Berlin. Erste Untersuchungen deuten auf positive Effekte für Betroffene hin. Klinisch eindeutige Antworten gibt es noch nicht.

Trotz überstandener Corona-Infektion kämpfen einige Menschen noch Wochen und Monate später mit Symptomen. Sie leiden an Long Covid beziehungsweise dem sogenannten Post-Covid-Syndrom. Seit Anfang Januar 2021 gibt es dafür sogar einen Code in der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (IDC): U09.9.

Eine Unterscheidung zwischen Post und Long Covid gibt es hier nicht. Andreas Stallmach, Leiter der Post-Covid-Ambulanz am Uniklinikum Jena, bezeichnet Long Covid als Oberbegriff.

Die Langzeitauswirkungen einer Sars-Cov-2-Infektion sind weiterhin schwer fassbar. Noch ist wissenschaftlich nicht klar definiert, welche Symptome das Syndrom genau umfasst. Viele der Betroffenen klagen etwa über eine Fatigue-Symptomatik, sind also chronisch müde und erschöpft, über massivem Leistungsabfall, Depressionen, Kurzatmigkeit und Muskelschwäche.

Long Covid: Impfung interessanter Therapie-Ansatz

Behandlungsmöglichkeiten gibt es aktuell wenig und sie beschränken sich meist auf die Therapie der einzelnen Symptome – etwa durch Reha-Maßnahmen. Seit Verfügbarkeit der ersten Impfstoffe wird zudem diskutiert, ob Betroffene möglicherweise auch von einer Impfung profitieren.

„Noch können wir nicht sagen, es ist DAS Therapeutikum gegen Long Covid. Aber es ist eine lohnenswerter Ansatz“, sagt Jördis Frommhold. Als Chefärztin der Abteilung für Atemwegserkrankungen und Allergien in Heiligendamm betreut sie in der Reha-Klinik sei Ausbruch der Pandemie Long-Covid-Patienten.

Nach einer ersten Beobachtungsstudie im März, die auf meist positive Effekte einer Impfung schließen lies, weist nun auch eine neue Befragung rund 900 Betroffener auf den Nutzen hin. Die Ergebnisse wurden auf der Website der britischen Selbsthilfeorganisation LongCovidSOS sowie auf einem Preprintserver veröffentlicht, aber noch nicht von Experten begutachtet.

Umfrage zu Impfung bei Long Covid zeigt mögliches Potenzial

Bei der Untersuchung gaben 57 Prozent der Befragten eine Verbesserung ihrer Symptomatik an, 24 Prozent konnten dagegen keinen Unterschied feststellten und 19 Prozent eine Verschlechterung. Letztere war allerdings oft nur vorübergehend.

Stallmach aus Jena hält die Ergebnisse trotz Einschränkungen für sehr interessant. „Diese Beobachtung gibt Grund eine eine kontrollierte Studie zu machen“, sagte Stallmach unserer Redaktion. „Eine kontrollierte Studie setzt aber voraus, dass man Menschen mit Post Covid impft und eine Vergleichsgruppe eine Scheinimpfung bekommt.“ Noch könnten mögliche Placebo-Effekte nicht ausgeschlossen werden.

Unklar ist zudem, wie lange mögliche Effekte anhalten und was die Impfung im Körper von Long-Covid-Patienten genau bewirkt. „Es gibt keine klinischen Daten dazu“, erklärt Carsten Watzl von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie.

Verschiedene Erklärung zu Wirkweise der Impfung denkbar

Der Leiter des Forschungsbereichs Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung (IfADo ) an der TU Dortmund hält zwei Erklärungen für plausibel: „Es könnte entweder sein, dass irgendwo noch unentdecktes Virus in den Betroffenen schlummert, dass es dann durch die Impfung beseitigt wird und die Beschwerden aufhören“, meint Watzl.

Eine andere Erklärung könnte in seinen Augen in einer fehlgeleiteten Immunreaktion liegen. „Das Virus ist längst aus dem Körper verschwunden und trotzdem hört das Immunsystem nicht auf, Dummheiten zu machen“, erklärt Watzl.

Mit einer Impfung zeige man dem Immunsystem noch mal das Ziel, nämlich das Spike-Protein. „So könnte die selbstständig schwelende Immunreaktion geregelt zu einem Abschluss kommen.“

Long Covid: Keine grundsätzliche Impfempfehlung

Dass ein Teil der Befragten in den bisherigen Untersuchungen von einer Verschlechterung der Symptome nach einer Impfung spricht, beunruhigt Stallmach nicht: „Wir wissen aus der Praxis, dass bei bis zu 50 Prozent der Geimpften systemische Beschwerden auftreten können“, so der Mediziner. „Und ich weiß aus meinem persönlichen Umfeld, dass eine Impfung durchaus dazu führen kann, dass Menschen sich eine Woche oder auch 14 Tage krank fühlen.“

Das sei bei Long-Covid-Patienten nicht anders. Ob es sich um eine Verschlechterung des Post-Covid-Syndroms oder um eine Nebenwirkung der Impfung handle, das kann man laut Stallmach gar nicht auseinanderhalten.

In Deutschland wird Menschen, die eine Sars-Cov-2-Infektion durchgemacht zu einer Impfung geraten. Das Robert-Koch-Institut (RKI) empfiehlt dabei einen Abstand von etwa 6 Monaten zur Covid-Erkankung. „Der Hintergrund ist, dass vier bis fünf Monate nach der Infektion, die Antikörper gegen das Sars-Cov-2-Virus wieder abfallen“, erklärt Stallmach.

Für eine grundsätzliche Impfempfehlung als Therapie für Post-Covid-Patienten ist es aus seiner Sicht aber noch zu früh. „Es ist ein hoch dynamisches Forschungsfeld. Wir erfahren jede Woche neue Erkenntnisse. Aber man darf nicht vorschnell Schlüsse ziehen und darf nicht aus unkontrollierten Befragungen allgemeine Handlungsempfehlungen ableiten.“

Auch nach Impfung: Bei Erkrankung Post-Covid-Syndrom immer möglich

Frommhold ergänzt: „Wir brauchen noch weitere Fallzahlen und weitere Studien, um den Nutzen einer Impfung wirklich bewerten zu können.“ Auch Frommhold selbst forscht mit ihrem Team an neuen experimentellen Therapiemöglichkeiten. Aber zum jetzigen Zeitpunkt bereits auf den Durchbruch in der Behandlung von Long-Covid-Patienten zu hoffen, dafür sei es noch zu früh.

Sicher scheint: Wer sich impfen lässt und sich an die geltenden Hygieneregeln hält, minimiert sein Risiko für eine Sars-Cov-2-Infektion und damit auch für ein Post-Covid-Syndrom deutlich – davon ist auch Stallmach überzeugt.

Allerdings: “Wir werden diese auch mit Impfung nicht hundertprozentig vermeiden. Es wird weiterhin Covid-19 geben, da bin ich ganz sicher“, meint der Mediziner. „Und damit wird es auch Post Covid geben. Aber eben hoffentlich nicht in diesen Dimensionen, wie wir es jetzt im Frühjahr erlebt haben.

