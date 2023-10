Wahl in Bayern – Als die CSU ihr größtes Debakel erlitt

In Bayern wird gewählt. Die dauerregierende CSU muss ein maues Ergebnis befürchten. Doch so schlimm wie bei der Wahl 1950 dürfte es nicht kommen.

So etwas nennt man wohl einen Absturz: Als am späten Abend des 26. November 1950 die Stimmen ausgezählt waren, standen bei der CSU ganze 27,4 Prozent zu Buche. Ein Desaster. Bei der Landtagswahl im Freistaat vier Jahre zuvor hatte die Partei noch satte 52,3 Prozent der Wählerstimmen einfahren können. Die CSU – nahezu halbiert. Was war da passiert im Bayernland?

Rückblende: Die erste Landtagswahl nach Ende des Zweiten Weltkriegs, am 1. Dezember 1946, hatte die Christlich-Soziale Union als haushohen Sieger gesehen. Mit ihren gut 52 Prozent ließ man die SPD, die auf 28,6 Prozent der Stimmen kam, weit hinter sich. Dahinter folgten die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung (WAV) mit 7,4, die KPD mit 6,1 und die FDP mit 5,6 Prozent. Nichts deutete zu diesem Zeitpunkt daraufhin, dass die mit einer absoluten Mehrheit der Stimmen ausgestattete CSU ihren Kredit bei den Bayern verspielen könnte. Doch es sollte anders kommen.

„Bayern den Bayern“

Wilhelm Hoegner, einziger SPD-Ministerpräsident von Bayern. Foto: Keystone Press / Alamy Stock Photo / Alamy Stock Photo

So wie heute, mehr als 70 Jahre später, die AfD und die Freien Wähler der CSU Wählerstimmen abgraben dürften, so war es seinerzeit die Bayernpartei (BP), die mit einem stramm rechten Kurs die Christsozialen schwächte. Die Bayernpartei war 1948 von der amerikanischen Militärregierung landesweit zugelassen worden – und begann sogleich einen erbitterten Bruderkampf mit der CSU. Obwohl inhaltlich in vielen Punkten nah bei der CSU, formulierte die Bayernpartei ihre Parolen und Forderungen deutlich radikaler. Die Neulinge im Wettstreit um die Wählerstimmen setzte sich für die größtmögliche Unabhängigkeit des Freistaats ein und rückte auch die angebliche Gefahr einer Überfremdung Bayerns durch Flüchtlinge ins Zentrum ihrer Politik. Motto: „Bayern den Bayern!“ Überhaupt war das Thema Flüchtlinge nur wenige Jahre nach Ende des Krieges, als insgesamt rund acht Millionen Heimatvertriebene auf das Gebiet der späteren Bundesrepublik flohen, ein wichtiger Punkt in der deutschen Politik. Dies zeigt sich in Bayern auch darin, dass der Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten (BHE) zu einem wichtigen Faktor wurde.

Unter dem Druck von BP und BHE, zusätzlich geschwächt durch innerparteiliche Flügelkämpfe, kam es schließlich zu jenem Wahldebakel bei der Wahl 1950. Bayernpartei mit knapp 18 Prozent und der BHE mit mehr als 12 Prozent hatten der CSU massiv Stimmen abgenommen. Und die SPD lag mit 28 Prozent sogar noch knapp vor den Christsozialen. Die Machtverhältnisse im Münchner Landtag hatten sich dramatisch verschoben. Was tun?

CSU koaliert mit der SPD

Anstatt sich mit der Bayernpartei, dem Konkurrenten im rechtskonservativen Lager, zusammenzutun, wie vehement von rechten CSU-Flügel gefordert, suchte CSU-Ministerpräsident Hans Erhard den Schulterschluss mit dem eigentlichen politischen Gegner, der SPD. Obwohl die CSU nach Prozenten knapp hinter den Sozialdemokraten landete, schmiedete Regierungschef Erhard eine Koalition mit der SPD und deren Frontmann Wilhelm Hoegner, unter Einbeziehung des BHE, dem zwar keine Ministerämter, aber mehrere Staatssekretärs-Posten zufielen. Die Bayernpartei blieb außen vor. Tatsächlich hielt das Dreierbündnis die gesamte Legislaturperiode.

Die nächsten Landtagswahlen brachten die nächsten größeren Verschiebungen in der bayerischen Politik – mit allerdings unerwarteten Auswirkungen. Zwar legte die CSU um gut zehn Punkte auf 38 Prozent zu, während sowohl Bayernpartei als auch BHE Federn lassen mussten und die SPD bei ihrem Ergebnis von 1950 verharrte – doch das half Ministerpräsident Erhard nicht viel. Denn die SPD wechselte die Seiten. Sozialdemokrat Hoegner, bislang Vize unter Ministerpräsident Erhard, Hoegner brachte – gegen die CSU – ein Viererbündnis aus SPD, BHE, FDP und der Bayernpartei zustande – in der Nachkriegsgeschichte Bayerns die einzige gewählte Regierung, die nicht von der der CSU geführt wurde. Tatsächlich gelang Hoegner eine vorsichtige Modernisierung der Politik bei Bildung und Forschung. Legendär ist heute das Foto, das den Regierungschef beim Besuch des atomaren Forschungsreaktors in Garching zeigt – und auf dem Hoegner einen Uran-Atombrennstab in die Höhe reckt.

Aber: Das ungewöhnliche Viererbündnis klang nach einer politisch halsbrecherischen Konstellation; und tatsächlich wurden schon bald die Sollbruchstellen der Koalition erkennbar, etwa in der Flüchtlingspolitik.

Die fetten Jahre der Partei

Trotzdem hielt Hoegners Regierung drei Jahre. Aber nach der Bundestagswahl im September 1957, bei der die Unionsparteien einen triumphalen Sieg einfuhren, kam das Aus. Zunächst konnte die CSU den BHE, dann auch die Bayernpartei zum Austritt aus der Koalition drängen. Ministerpräsident Hoegner trat am 8. Oktober 1957 von seinem Amt zurück. Es übernahm der CSU-Mann Hanns Seidel. Doch wieder ließ die CSU die Bayernpartei außen vor, koalierte stattdessen bis zur nächsten regulären Wahl 1958 für ein Jahr lang mit FDP und BHE.

Und 1958 ging es für die CSU, weiter aufwärts. Bayernpartei und Heimatvertriebene verloren erneut an Zuspruch bei den Wählern. Die SPD übersprang immerhin knapp die 30-Prozent-Marke. Seidel setzte sein Dreierbündnis mit FDP und BHE fort. Es begannen die „fetten Jahre“ der CSU, die das Selbstverständnis der Partei als gewissermaßen alleiniger legitimer Vertreter der politischen Interessen des Freistaats begründeten.

Mit Ministerpräsidenten wie Alfons Goppel, Franz Josef Strauß und Edmund Stoiber fuhren die Christsozialen regelmäßig Wahlergebnisse von zum Teil über 60 Prozent ein, die ihnen die absolute Mehrheit im Parlaments des Freistaats sicherten. Das änderte sich erst bei der Wahl 2008, nach der die vier Jahrzehnte lang erfolgsverwöhnte CSU auf die FDP als Koalitionspartner angewiesen war.

Markus Söder, aktueller Ministerpräsident in Bayern, hatte bei der letzten Wahl 2018 das schlechteste Ergebnis für die CSU seit jenem denkwürdigen Debakel von 1950 eingefahren. Sollte seine Partei an diesem Sonntag weitere Stimmenanteile verlieren, dürfte für Söder die Luft dünn werden.

