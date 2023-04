Berlin. Fleischlose Alternativen zur Bratwurst werden immer beliebter. Dabei überzeugen nur wenige der Ersatzprodukte. Eines sticht heraus.

Kaum übersteigen die Temperaturen über einen längeren Zeitraum die zweistellige Celsius-Marke, schon wittern Grillfans den Beginn der Barbecue-Saison. Die Bratwurst gehört dabei fest zum Inventar deutscher Grillfeste, im Zuge der Veggie-Bewegung erfreuen sich mittlerweile auch vegetarische und vegane Ersatzprodukte immer größerer Beliebtheit. Wer sich mit der Wurstalternative eine gesündere Ernährung erhofft, sollte aber genau hinschauen. Denn nicht nur bei den Bratwürsten fällt die Verbraucherplattform "Ökotest" ein harsches Urteil, auch Aufschnitte bekommen ihr Fett weg.

18 von 20 mit Verunreinigung: Wurstalternativen unter Krebsverdacht

Insgesamt 20 fleischfreie Alternativen zur Wurst unterzogen die Autoren einem Test. Mit dabei waren Produkte auf Basis von Tofu, Weizen, Seitan, Lupinen, Erbsen und anderen Lebensmitteln. Gleich 18 der vermeintlich gesünderen Ersatzprodukten wiesen Verunreinigungen hervor. Kontaminiert waren die betroffenen Produkte mit gesättigten Mineralölkohlenwasserstoffen (MOSH), die im Verdacht stehen, Krebs auszulösen. Zwar liegt noch keine toxikologische Studie vor, die die komplexen Chemikalien zweifelsfrei als giftig ausweist. Verbraucherschutzorganisationen und Experten für Gesundheit raten allerdings zum ALARA-Prinzip ("As low as reasonably achieveable" = "so gering wie vernünftigerweise erreichbar").

Dabei dürften die MOSH-Bestandteile in fleischlosen Wurstalternativen nicht von verunreinigten Lebensmitteln herrühren. Im Verdacht stehen Kunststoffverpackungen oder synthetisierte Kunststoffdärme, die mit dem eigentlichen Produkt durch Wärme, Reibung oder Beschädigung reagieren. So könnten etwa Plastikpartikel für die Kontamination verantwortlich sein. Dieselbe Verunreinigung ist aber auch bei herkömmlichen Bratwürsten und vielen anderen in Kunststoff eingeschlagenen Lebensmitteln bekannt.

Künstliche Aromen, erhöhter Salzgehalt: Diese Würstchen fallen durch

Doch nicht nur erhöhte MOSH-Werte sorgen bei den Testern für Abzüge. Bei fast jeder getesteten Wurst konnten bedenkliche Salzgehalte festgestellt werden. Bei beinahe allen Wurstalternativen waren außerdem künstlicher Aromen zugesetzt.

Während die veganen und Veggie-Würstchen beim Geschmackstest zumeist überzeugen konnten, wurden den meisten Testprodukten die ungesunden Beisätze zum Verhängnis. Gleich sieben Produkte fielen beim Vergleich durch und wurden mit der Note 5 oder 6 abgekanzelt. Mit "mangelhaft" beziehungsweise "ungenügend" wurden folgende Produkte beurteilt:

Es schmeckt: Vegetarische Rostbratwürstchen (5)

Vegetarische Rostbratwürstchen (5) Wheaty Seitan: Thüringen vegan (5)

Thüringen vegan (5) The Vegetarian Butcher: Lass-die-Sau-raus-Würstchen (6)

Lass-die-Sau-raus-Würstchen (6) Guzinos: Gemüse Grillos (6)

Gemüse Grillos (6) Eden: Vegetarische Bratwürste (6)

Vegetarische Bratwürste (6) Meica: Bratmaxe Veggie-Griller (6)

Bratmaxe Veggie-Griller (6) Beyond Meat: Beyond Sausage Brat Original (6)

Vegane Alternativen überzeugen: Klarer Testsieger gekürt

Doch es gibt auch gute Nachrichten: Fünf Grillwürste schnitten im Test positiv ab. Nicht nur geschmacklich überzeugten die Alternativen, auch im Vergleich der Ernährungsgesundheit wiesen die fleischfreien Produkte Vorteile gegenüber herkömmlichen Würstchen auf. Neben den ökologischen Vorteilen senkt der Verzicht auf rotes Fleisch zahlreiche gesundheitliche Risiken – von Herz-Rhythmus-Störungen über Darmentzündungen bis hin zu Krebs. Im Vergleich beinhalten vegane und vegetarische Alternativen zudem in der Regel deutlich weniger Fett und gesättigte Fettsäuren.

Zum klaren Testsieger erkoren die Autoren von '"Ökotest" eines der teuersten Produkte in der Konkurrenz. Als einzige erhielt die vegane Algen Bratwurst von Viva Maris die Note 1. Mit Zusätzen der Braunalge Zuckertang von der Nordseeküste überzeugte sie sowohl im Geschmackstest als auch in Sachen Nährwerte. Für 240 Gramm zahlt man allerdings auch 4,49 Euro und damit deutlich mehr als für die meisten Grillwürste aus Fleisch. Mit der Note 2 oder besser wurden ausschließlich vegane Produkte bewertet:

Veggie Life: Veggiefrisch Bratwürste (2)

Veggiefrisch Bratwürste (2) Taifun: Grillknacker Sojawürstchen (2)

Grillknacker Sojawürstchen (2) DM Bio: Vegane Bratwürstchen (2)

Vegane Bratwürstchen (2) Alberts: Lupinen Rost-Bratwürstchen (2)

