Berlin Wenn man die Sprache nicht spricht, kann es schwer sein, im Urlaub das richtige Gericht zu finden. Diese Tipps können Ihnen helfen.

Barcelona, Budapest, Brüssel – mit wenig Geld können Reiseinteressierte schnell in den Urlaub fahren. Dort suchen viele dann nach dem authentischsten Erlebnis. Um das Land und die Kultur kennen zu lernen, ist es ein Muss, die nationale Küche auszuprobieren – und das gelingt am besten in einem einheimischen Restaurant. Das Problem: Meist sind die Speisekarten nur in der Landessprache verfügbar.

Aber zum Glück gibt es eine Lösung für dieses Problem: das Übersetzen von Speisekarten mit dem Handy.

Übersetzen von Speisekarten mit dem Handy – So gelingt es!

Dank der technologischen Fortschritte ist es jetzt möglich, mit dem Handy in Echtzeit zu übersetzen, was das Lesen und Verstehen von Speisekarten erleichtert. Das sind Apps, die Sie verwenden können:

Google Übersetzer ist eine der bekanntesten Apps für Übersetzungen. Es kann sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte heruntergeladen werden. Die App ist kostenlos und kann Texte, Bilder und sogar Sprache übersetzen. Die Sprachen können heruntergeladen werden, sodass eine Übersetzung auch ohne Internetzugang gelingt. Um eine Speisekarte mit Google Übersetzer zu übersetzen, öffnen Sie einfach die App, wählen Sie die gewünschte Sprache aus, fotografieren die Speisekarte und lassen Sie die App den Text übersetzen. iTranslate ist eine weitere bekannte Übersetzungs-App. Sie ist ebenfalls für iOS- und Android-Geräte verfügbar. Die App ist kostenlos, bietet jedoch eine Premium-Version mit mehr Funktionen an. iTranslate kann Texte, Bilder und Sprache übersetzen. Das Vorgehen ist das gleiche wie bei Google Übersetzer. Waygo ist eine App, die sich auf die Übersetzung von asiatischen Sprachen konzentriert. Es kann für iOS- und Android-Geräte heruntergeladen werden. Die App bietet eine kostenlose Testversion sowie eine kostenpflichtige Version. Genau wie die anderen beiden Apps kann Waygo Texte, Bilder und Sprache übersetzen. Um eine Speisekarte zu übersetzen, schießen Sie einfach ein Foto und lassen Sie die App die restliche Arbeit machen.

Weitere Tipps: So finden Sie das passende Gericht

Obwohl die Verwendung von Apps zum Übersetzen von Speisekarten einfach sein kann, gibt es einige Tipps, die Sie beachten sollten, um sicherzustellen, dass Sie eine genaue Übersetzung erhalten und das richtige Essen auswählen:

Verwenden Sie eine einfache Sprache.

Schauen Sie sich online Bilder des Gerichts an.

Falls sie Unverträglichkeiten haben oder einer Diät folgen, erklären Sie es dem Personal und lassen sich beraten.

Mit diesen Tipps stellen Sie schnell und sicher fest, welches Gericht am besten zu Ihnen passt. (soj)

