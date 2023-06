Sommerurlaub Urlaub in Europa: In welchem Land ist es am günstigsten?

Berlin. Der Preis für den Urlaub in Europa unterscheidet sich je nach Land stark. Wo ist der Sommerurlaub noch richtig günstig? Ein Überblick.

Wer dieses Jahr baldmöglichst seinen Sommerurlaub buchen will, steht vor vielen Entscheidungen: Wo soll es hingegen – ans Meer, in eine Metropole, in der die Hitze über dem Asphalt zu flimmern beginnt, oder doch in die wilde Natur und zu einem glasklaren Bergsee? Eher Abenteuer- oder Badeurlaub?

Europa hat Urlauberinnen und Urlaubern eine große Vielfalt zu bieten, so viel steht wohl fest. Aber nicht nur in der Art des Urlaubs unterscheiden sich die Ziele: Auch bei den Kosten für Unterkunft & Co. liegen die beliebten Urlaubsländer Europas weit auseinander, wie eine neue Auswertung zeigt. Wo kann man beim Sommerurlaub noch richtig sparen? Und wo ist es teuer?

Urlaub in Europa: Hier sind die Sommerferien am günstigsten

Durch die gestiegenen Energie- und Lebensmittelkosten haben viele Menschen in Deutschland dieses Jahr weniger Budget für den Urlaub zur Verfügung. Der Trend aus Corona-Zeiten, in Deutschland zu bleiben und im eigenen Land Urlaub zu machen, setzt sich laut dem Online-Anbieter "FeWo-direkt" auch im Jahr 2023 fort. Diese Redaktion berichtete.

Urlaub in Deutschland ist aber nicht unbedingt die günstigste Wahl, wie ein Preisniveau-Vergleich des statistischen Bundesamtes (Destatis) zeigt. Es gibt einige europäische Länder, die deutlich weniger Geld für Hotels und Gastronomie verlangen. Das statistische Bundesamt hat für die Auswertung 26 europäische Länder verglichen: Alle Länder wurden ins Verhältnis zu den Kosten in Deutschland gesetzt. Aber Achtung: Nicht betrachtet wurden die Reisekosten für Flüge, Bahn oder Auto. Darum kann es immer sein, dass Urlaub in Heimatnähe trotzdem günstiger ist.

Bei dem Länder-Vergleich zeichnet sich ab: Urlaub im Süden Europas ist tendenziell am günstigsten. Einzig Frankreich als südliches Land ist mit über 8 Prozent teurer als Deutschland. Eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen, Italien, ist mit rund minus 5 Prozent nur leicht günstiger als Deutschland. Das statistische Bundesamt (Destatis) teilte mit, dass das Preisniveau in Italien unter den ausgewählten Urlaubsländern im Süden und Osten Europas im März 2023 am höchsten war.

Darauf folgen Slowenien (rund 16 Prozent günstiger), Zypern und Kroatien (rund minus 17 Prozent) sowie Spanien, Polen und Tschechien mit rund 18 Prozent weniger Kosten für Hotel und Co. als in Deutschland.

Das sind die Länder, in denen man noch sehr preiswert unterwegs ist:

Griechenland ist 21 Prozent billiger als Deutschland.

Portugal und Malta: Deutsche Urlauberinnen und Urlauber sparen rund 28% der Kosten.

Montenegro und Rumänien kosten circa 46% Prozent weniger.

Den Spitzenplatz belegen die Türkei und Albanien: Urlaub dort ist nur halb so teuer wie in Deutschland, mit rund minus 56 Prozent belegen die Länder Platz Eins.

Teure Urlaubsländer: Diese Urlaubsziele sind besonders kostspielig

In welchen Ländern bezahlt man mehr Geld für seinen Sommerurlaub? Teurer als Deutschland waren vor allem die nordeuropäischen Länder und die Nachbarländer Deutschlands. Belgien ist mit rund plus 14 Prozent teurer. Wer nach Wien reisen oder den Großglockner erklimmen möchte, der zahlt in Österreich 15 Prozent mehr als in der Heimat.

In diesen Ländern ist der Urlaub teurer als in Deutschland:

Schweden ist 17 Prozent teurer.

In Irland zahlt man mehr als 20 Prozent für Unterkunft und Verpflegung drauf.

Skandinavien ist kein Ort für den kleinen Geldbeutel: In Finnland kostet der Urlaub über 24 Prozent mehr. In Norwegen muss man mit knapp 41 Prozent und in Dänemark mit 44 Prozent höheren Kosten rechnen.

Klein aber teuer: Island. Deutsche zahlen doppelt so viel, wie für einen Urlaub im eigenen Land (rund plus 53 Prozent).

Der Spitzenreiter ist mit Bergen, Seen und Schokolade: Die Schweiz. Das Land kratzt im Vergleich zu Deutschland mit einem Plus von 61 Prozent am Urlaubs-Budget.

(emi)

