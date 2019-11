Berlin Ist 2019 zu Ende, kann man sich an die Steuererklärung machen. Doch welche Frist gilt überhaupt? Und welche Formulare braucht man?

Wenn sie das Wort "Steuererklärung" nur hören, bekommen viele Leute das Grausen. Dabei winken oft ordentliche Rückzahlungen vom Finanzamt. Ist man zur Abgabe verpflichtet, kann man sich inzwischen sogar mehr Zeit lassen. Schon 2019 wurde die Frist verlängert. Doch wie das so ist mit Dingen, die man weder gerne macht noch regelmäßig erledigen muss: Man vergisst, wie das noch mal ging mit der Steuererklärung.

Wir geben deshalb einen Überblick darüber, bis wann man seine Steuern gemacht haben sollte, welche Formulare für wen wichtig sind und wer überhaupt aktiv werden muss.

Was ist eine Steuererklärung?

Mit der Steuererklärung erhalten Finanzämter einen Einblick über die Vermögens- und Einkommenslage der Bürger. So wird errechnet, wie viel Steuer jeder einzelne Bürger zahlen muss.

Wer muss eine Steuererklärung machen?

Wer nur bei einem Arbeitgeber beschäftigt und ledig ist, muss in der Regel keine Steuererklärung abgeben. Denn die Lohnsteuer wird ohnehin automatisch Monat für Monat abgezogen. Doch dadurch gehen einem womöglich Hunderte Euro durch die Lappen. Wer dem Finanzamt also kein Geld schenken möchte, sollte freiwillig seine Steuererklärung machen. Mehr dazu hier: Muss ich eine Steuererklärung machen?

Pflicht ist sie hingegen, wenn man 2019 eines der folgenden Kriterien erfüllt hat:

gleichzeitig bei mehreren Arbeitgebern beschäftigt

unversteuerte Einkünfte über 410 Euro hatte, zum Beispiel Honorare, Renten oder Mieten

mit berufstätigem Ehepartner zusammen veranlagt und einer der beiden nach Steuerklasse V oder VI besteuert wurde

Freibetrag eintragen lassen hat

staatliche Leistungen wie Arbeitslosen-, Kurzarbeiter-, Kranken- oder Elterngeld empfangen hat.

Für Familien hat eine Steuererklärung viele Vorteile, weil es viel gibt,

Wann muss ich die Steuererklärung für 2019 abgeben?

Wer eine Steuererklärung abgeben muss und sich selbst darum kümmert, sollte sie bis zum 31. Juli 2020 beim Finanzamt einreichen – sonst drohen Strafzahlungen. In begründeten Fällen gewährt das Finanzamt aber auch eine Verlängerung der Abgabefrist.

Mehr Zeit darf sich lassen, wer einen Steuerberater die Arbeit machen lässt. Dann ist die Steuererklärung 2019 bis zum 29. Februar 2020 fällig. Und wer überhaupt nicht dazu verpflichtet ist, aber sich zu viel gezahlte Steuern beim Finanzamt zurückholen will, kann sich erst mal noch entspannt zurücklehnen: Die letzte Abgabechance ist dann an Silvester 2023. Warum sich eine späte Steuererklärung lohnt.

Wie kann man die Frist beim Finanzamt verlängern?

Wer es nicht schafft, seine Steuererklärung bis zum Stichtag 31. Juli einzureichen, kann beim Finanzamt um Aufschub bitten, erklärt die Vereinigte Lohnsteuerhilfe (VLH). Allerdings muss diese Bitte schriftlich geäußert und begründet werden – in einem formlosen Schreiben per Brief oder Fax. Wer diese fünf Fehler bei der Steuererklärung macht, verliert ordentlich Geld.

Manche Finanzämter bieten auch eine Verlängerung per E-Mail an. Als Gründe gelten fehlende Unterlagen, ein beruflicher Auslandsaufenthalt oder Krankheit. In der Regel stimmt das Finanzamt dann einer Fristverlängerung zu.

Was ist Elster?

Elster steht für Apronym für Elektronische Steuererklärung. Es ist ein Online-Portal, in dem Steuerzahler ihre Steuererklärung an das jeweilige Finanzamt übermitteln.

Wie viel Jahre kann man die Steuererklärung rückwirkend abgeben?

Auch Steuererklärungen aus den vergangenen Jahren lassen sich noch abgeben. Diese Fristen muss man dann allerdings beachten:

Für das Steuerjahr 2015 31.12.2019 Für das Steuerjahr 2016 31.12.2020 Für das Steuerjahr 2017 31.12.2021 Für das Steuerjahr 2018 31.12.2022

Braucht man einen Steuerberater für die Steuererklärung?

Die Steuererklärung an einen Profi abzutreten, hat mehrere Vorteile: Man muss sich nicht selbst mit dem doch eher drögen Stoff herumschlagen und gewinnt außerdem noch Zeit. Denn die Frist zur Abgabe verlängert sich deutlich bis Ende Februar 2020. Allerdings kostet die Dienstleistung natürlich Geld.

Wie teuer sie werden kann, ist in der Vergütungsordnung für Steuerberater geregelt. Bei einem durchschnittlichen Arbeitnehmereinkommen von 30.000 Euro im Jahr können die Berater demnach zwischen 165 und 1160 Euro verlangen. Das Honorar wird umso höher ausfallen, je größer der Aufwand ist – etwa wenn ungeordnete Unterlagen eingereicht werden. Die durchschnittliche Rückerstattung lag für 2013 laut Statistischem Bundesamt bei durchschnittlich 935 Euro.

Eine günstige Alternative ist die Mitgliedschaft in einem Lohnsteuerverein. Die Höhe des Beitrags richtet sich nach den Brutto-Jahreseinnahmen. Wer etwa zwischen 20.001 und 30.000 Euro einnimmt, zahlt bei der VLH 107 Euro im Jahr. Hinzu kommt eine einmalige Aufnahmegebühr von 10 Euro. Im Gegenzug erhält man ähnliche Leistungen wie beim Steuerberater. Selbstständige und Gewerbetreibende sind allerdings von einer Mitgliedschaft ausgeschlossen.

Was kann man absetzen?

Die vier wichtigsten Bereiche, mit denen sich die Steuerbelastung senken lässt, sind laut Bund der Steuerzahler Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Steuerermäßigungen.

Werbungskosten: Hierunter fallen alle Kosten, die im Zusammenhang mit dem Beruf stehen, wie etwa Bewerbungskosten, Fahrtkosten von der Wohnung zur Arbeit („Entfernungspauschale“), Fortbildungskosten, Berufskleidung oder ein häusliches Arbeitszimmer. Da das Finanzamt hierfür automatisch 1000 Euro im Jahr für jeden Arbeitnehmer berücksichtigt, lohnt sich eine detaillierte Kostenaufstellung also nur, wenn die Aufwendungen über diesem Betrag liegen. Zu den Werbungskosten zählen auch Kosten für einen Umzug, wenn der Wohnungswechsel beruflich bedingt ist und die Kosten vom Steuerzahler selbst getragen werden.



Sonderausgaben: Hierzu gehören zum Beispiel Vorsorgekosten wie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, zur Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, Berufsunfähigkeitsversicherungen, Unfall- und Haftpflichtversicherungen. Auch Spenden an bestimmte Organisationen sind Sonderausgaben, ebenso wie Kinderbetreuungskosten, Unterhaltsleistungen oder Kirchensteuer.



Außergewöhnliche Belastungen: Steuerlich geltend gemacht werden können auch Krankheitskosten wie Arztkosten, Zuzahlungen zu Medikamenten, Zahnersatz, Brillen oder Kuren. Auch Katastrophenschäden wegen Unwetter oder Hochwasser zählen zu den außergewöhnlichen Belastungen. Allerdings sieht das Einkommensteuergesetz eine zumutbare Eigenbelastung vor. Diese bemisst sich nach der Höhe des Einkommens, Familienstand und der Anzahl der Kinder.



Steuerermäßigungen: Der Staat fördert Dienstleistungen rund um den Haushalt und Handwerkerarbeiten. Beschäftigt man zum Beispiel eine geringfügig beschäftigte Haushaltshilfe, kann man 20 Prozent der Kosten absetzen, maximal bis zu 510 Euro. Streichen Profis die Wände oder warten die Heizungsanlage, übernimmt der Fiskus davon ebenfalls 20 Prozent – bis zu einer Grenze von 1200 Euro. Gefördert werden aber nur die Arbeitsleistungen und Fahrtkosten, die Materialkosten hat der Steuerzahler selbst zu tragen.



Betriebskosten für Mieter: Auch Mieter können in den Genuss dieser Ermäßigungen kommen. Wenn etwa der Vermieter jemanden mit der Reinigung des Hausflurs oder der Pflege des Gartens beauftragt und das auf seine Mieter umlegt, können diese ihren Anteil bei der Steuererklärung mit der Betriebskostenabrechnung oder einer gesonderten Bescheinigung des Vermieters geltend machen.

Welche Formulare braucht man für die Steuererklärung?

Die VLH hat auf ihrer Webseite die wichtigsten Formulare aufgeführt. Neben dem vierseitigen Mantelbogen, in dem unter anderem Namen, Steuer- und Kontonummer eingetragen werden, ist das für Arbeitnehmer etwa die „Anlage N“. Dort werden Angaben zum Lohn und zu Werbungskosten gemacht.

Jeder, der Versicherungsbeiträge zahlt, braucht zudem die „Anlage Vorsorgeaufwand“. Sparer geben Einkünfte aus Kapitalvermögen, etwa Gewinne aus Aktienverkäufen oder Erträge aus Bausparverträgen, in der „Anlage KAP“ an. Für vermögenswirksame Leistungen gibt es die „Anlage VL“.

In der „Anlage R“ tragen Rentner ihre gesetzlichen Renten oder Renten aus privaten Versicherungen ein. Altersvorsorgler teilen die Beiträge (z.B. der Riester-Rente) in der „Anlage AV“. Vermieter benötigen zudem die „Anlage V“, Eltern die „Anlage Kind“.

Welche Belege muss ich bei der Steuererklärung einreichen?

Seit 2018 Jahr gelten neue Regeln für die Einreichung von Belegen beim Finanzamt: Belege, die 2017 oder 2018 gesammelt wurden, müssen nur noch

werden – und werden bei Bedarf vom Finanzamt nachgefordert. Nur wenn in den Vordrucken und Anleitungen ausdrücklich darauf hingewiesen wird, müssen Belege nach wie vor mit der Einkommensteuererklärung eingereicht werden.

Wann muss ich als Rentner eine Steuererklärung machen?

Nicht alle Rentner sind zur Steuererklärung verpflichtet. Allerdings kommen immer mehr durch gestiegene Rentenzahlungen hinzu. Generell gilt: Übersteigen Rentner den jährlichen Grundfreibetrag von 9000 Euro für Ledige und 18.000 Euro für Verheiratete, dann müssen sie die Steuererklärung abgeben.

(cho)