Zur Weihnachtszeit steigt bekanntlich die Spendenbereitschaft. Doch wo kann man in NRW am besten helfen? (Symbolfoto)

Essen Zur Weihnachtszeit steigt die Spendenbereitschaft. Ob Hilfsangebote für Obdachlose oder Familien: Hier gibt‘s die Übersicht über Aktionen in NRW.

Nicht mehr lange, dann steht Weihnachten vor der Tür. Zum Fest der Nächstenliebe wächst bekanntlich auch die Spendenbereitschaft. Doch wo können Sie in diesem Jahr helfen? Welche Vereine und Organisationen in NRW können Sie unterstützen und wo brauchen Menschen ganz besonders viel Hilfe? Hier eine Übersicht über einige Spendenmöglichkeiten. Die Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Weihnachten im Schuhkarton: Abgabestellen in NRW

Jedes Jahr bitten die Organisatoren von „Weihnachten im Schuhkarton“ um Spenden – und das weltweit. Bei der Aktion verschickt die Organisation „Samaritan’s Purse e.V.“ Geschenkpakete an hilfsbedürftige Kinder weltweit. Und so geht’s:

Zuerst entscheiden Sie sich zwischen Mädchen oder Junge und suchen sich eine Altersgruppe aus. Sie können wählen zwischen zwei bis vier Jahre, fünf bis neun Jahre oder zehn bis 14 Jahre.

Dann drucken Sie das Etikett aus und kleben es auf einen Karton. Die Etiketten finden Sie hier.

Befüllen Sie den Karton mit Geschenken. Achtung: Es gibt Vorschriften, was in einen Karton darf und was nicht. Beispielsweise sind Kuscheltiere, Hygieneartikel, Spielzeug, Süßigkeiten oder Schulsachen erlaubt. Auch ein Foto von Ihnen oder ein Brief mit persönlichem Gruß können Sie in den Karton packen. Gebrauchte Kleidung, frische Lebensmittel, scharfe/spitze Gegenstände, Bargeld, Seife und Bargeld hingegen dürfen nicht in das Hilfspaket. Weitere Infos darüber, was in einen Karton darf und was nicht, finden Sie hier.

Verschließen Sie den Karton anschließend mit einem Gummiband und bringen Sie ihn noch bis zum 13. November in eine verifizierte Abgabestelle in Ihrer Nähe. Hier eine Übersicht über einige offizielle Stellen in NRW (kein Anspruch auf Vollständigkeit):

in eine verifizierte Abgabestelle in Ihrer Nähe. Hier eine Übersicht über einige offizielle Stellen in NRW (kein Anspruch auf Vollständigkeit): Marktstraße 11, 45355 Essen

Auestraße 59, 45468 Mülheim an der Ruhr

Hauptstraße 14, 45879 Gelsenkirchen

Drei Eichen 9, 46535 Dinslaken

Lippestraße 1, 46282 Dorsten

Westenfelder Straße 59, 44866 Bochum

Schützenstraße 116 I, 46241 Bottrop

Königstraße 1, 59929 Brilon

Friedrichstraße 109, 42551 Velbert

Loestraße 7, 45768 Marl

Lindenallee 99, 47533 Kleve

Roonstraße 24, 47198 Duisburg-Homberg

Hünxer Straße 6, 46569 Hünxe

Zur Koppenburgs Mühle 19, 46117 Oberhausen

Unter den Kiefern 16, 47443 Moers

Lutherstraße 28, 58452 Witten

Weitere Annahmestellen und Infos zur Öffnungszeiten finden Sie hier Die Pakete können ansonsten auch per Post verschickt werden: Samaritan‘s Purse e.V., Trachenbergring 93, 12249 Berlin

werden: Samaritan‘s Purse e.V., Trachenbergring 93, 12249 Berlin Sollten Sie es nicht mehr rechtzeitig schaffen, selber ein Paket zu packen, dann können Sie ansonsten auch online eins packen lassen. Die Spende pro Karton beträgt 42 Euro . Wählen Sie dafür Geschlecht und Alter des Kindes und die Anzahl der Schuhkartons, die Sie spenden wollen. Die Päckchen werden dann von ehrenamtlichen Mitarbeitern gepackt. Weitere Infos hier.

eins packen lassen. Die Spende pro Karton beträgt . Wählen Sie dafür und und die Anzahl der Schuhkartons, die Sie spenden wollen. Die Päckchen werden dann von ehrenamtlichen Mitarbeitern gepackt. Weitere Infos hier. Auch mit Geldspenden können Sie die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unterstützen. Weitere Informationen zu Geldspenden finden Sie hier auf der Webseite.

Aktion „Freude schenken“ der Caritas im Bistum Essen

Zu einer weiteren Paketaktion ab dem 11. November 2023 lädt die Caritas im Bistum Essen. „Gerade für Menschen, die allein leben, die arm, krank oder einsam sind, kann das Weihnachtsfest zur psychischen Belastung werden. In dieser Situation ist unsere Mitmenschlichkeit und Fürsorge besonders gefordert. Unser Ziel ist, dass auch diese Menschen spüren, dass jemand an sie denkt. Wer Freude schenken möchte, ist herzlich eingeladen mitzumachen“, informiert Christoph Grätz vom Caritasverband in Essen. Und so können Sie mitmachen:

Holen Sie sich an vorgesehenen Ausgabestellen leere Kartons ab, die Sie mit Weihnachtsgeschenken füllen. Wo Sie die Ausgabestellen finden, erfahren Sie bei den lokalen Caritasverbänden:

Caritasverband für das Kreisdekanat Altena-Lüdenscheid e.V.

e.V. Caritasverband Duisburg e.V.

e.V. Caritasverband für die Stadt Essen e.V.

e.V. Caritasverband für die Stadt Gelsenkirchen e.V.

e.V. Caritasverband Gladbeck e.V.

e.V. Caritasverband für die Stadt Mülheim e.V./Caritas-Sozialdienste e.V.

e.V./Caritas-Sozialdienste e.V. Caritasverband Oberhausen e.V.

e.V. Kontakte, Telefonnummern und E-Mail-Adressen finden Sie hier in der Übersicht Wenn Sie einen leeren Karton abgeholt haben, können Sie sich entscheiden, ob Ihr Geschenk für ein Mädchen, einen Jungen, eine Frau oder einen Mann sein soll, auch das ungefähre Alter können Sie angeben.

Die Pakete sollten nur neue und ungebrauchte Gegenstände enthalten. Gebrauchte Kleidung, Alkoholika, Tabakwaren, verderbliche Lebensmittel etc. dürfen nicht enthalten sein. Hier finden Sie Anregungen und Ideen.

Verteilt werden die Pakete über die Kirchengemeinden und Caritas-Beratungsstellen an Menschen, die den Caritas-Mitarbeitenden oder in den Gemeinden bekannt sind.

Wichtig: Die Caritas Essen weist auf ihrer Internetseite darauf hin, dass die Aktion in einzelnen Orten abgewandelt sein können. An einigen Orten erfülle die Caritas ganz gezielt Wünsche mit Wunschzetteln, die sie an „Freude-Schenker“ weitergibt.

Wer die Aktion finanziell unterstützen möchte, kann dies tun, beispielsweise, um die Kosten für die Kartons zu decken. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

Durch die Aktion „Freude schenken“ erhalten Menschen an Weihnachten ein Geschenk, die es sich sonst nicht leisten könnten. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Aktion Lichtblicke: Kindern aus finanziell schwächeren Familien in NRW helfen

Die Aktion Lichtblicke e.V. hilft gezielt Familien mit Kindern, die kurzfristig oder auch längerfristig in eine finanzielle Not geraten sind und sich aus eigener Kraft nicht daraus befreien können. Neben vielen umfangreichen Projekten im sozialen Bereich, sammelt der Verein in Zusammenarbeit mit Caritas, Diakonie und den Lokalradios in NRW gezielt Spenden, um Einzelfallhilfen und Förderungen auf die Beine stellen zu können. In diesem Jahr wird die Aktion 25 Jahre alt.

Um die Aktion zu unterstützen, können Sie entweder Geld spenden, oder eine eigene Spendenaktion – zum Beispiel mit einer eigenen Spendenseite oder einer Aktion vor Ort – ins Leben rufen. Alle Informationen rund um Geldspenden und Spendenaktionen finden Sie hier.

Unsichtbar e.V.: Obdachlosenhilfe rund um den Ennepe-Ruhr-Kreis

Seit mehr als acht Jahren unterstützt der Verein Unsichtbar e.V. aus NRW Menschen ohne Dach über dem Kopf im Ennepe-Ruhr-Kreis, Hagen und Wuppertal. Im vergangenen Jahr hat der Verein dafür sogar den Ehrenamtspreis NRW in der Kategorie Humanitäres erhalten. Der ehrenamtliche Verein fährt zu Stellen, an denen Obdachlose und Menschen an der Armutsgrenze gestrandet sind und hilft dort mit Schlafsäcken, Isomatten, warmen Getränken und anderen Dingen, die das Leben auf der Straße erleichtern können. Obdachlose und bedürftige Menschen können sich rund um die Uhr bei dem Verein melden und werden unterstützt. Auch Vorträge hält der Verein und klärt über Wohnungslosigkeit und Bedürftigkeit in Deutschland auf.

Gerade zur Weihnachtszeit werden die Nächte kälter und das Leben auf der Straße schwieriger. Mit einer Geldspende kann man den Verein unterstützen. Weitere Informationen zu Spenden finden Sie hier.

Ruhrtal Engel in NRW: Unterstützung einkommensschwächerer Familien

Der Wittener Verein Ruhrtal Engel setzt sich seit 2007 insbesondere für einkommensschwächere Familien ein und bieten den betroffenen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich ausgewogen, gesund und kostenfrei zu ernähren. Beim Mittagstisch des Vereins bereiten ehrenamtliche Teams täglich frisch vor Ort Mittagessen für Kinder und Jugendliche vor, das gemeinsam gegessen wird. Innerhalb der Brückenprojekte organisiert der ehrenamtliche Verein niedrigschwellige Betreuungsangebote für Kinder der Altersgruppe vor Schuleintritt aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen.

Seit 2009 richten die Ruhrtal Engel jedes Jahr am 26. Dezember ein Weihnachtsessen für alle an, die Bedarf haben. An der Aktion nehmen laut Informationen des Vereins jedes Jahr mehr als 300 Menschen teil. Außerdem erfüllen die Ehrenamtlichen jedes Jahr die Weihnachtswünsche von mehr als 1000 bedürftigen Kindern. Weitere Informationen zu den Aktionen finden Sie hier.

Neben Sachspenden – der Verein nimmt alles an, was noch funktioniert und brauchbar ist – können hier auch Geldspenden helfen. Infos zur Spendenannahme gibt es hier.

„Spenden statt Weihnachtsgeschenke“ beim Deutschen Kinderhospizverein e.V.

Der Deutsche Kinderhospizverein e.V. mit Sitz in Olpe begleitet und unterstützt Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer lebensverkürzenden Erkrankungen deutschlandweit und die Eltern und Geschwister auf ihrem Lebensweg – ab der Diagnose und über den Tod der Kinder hinaus. Der Verein bietet für Familien einen Austausch und unterstützt sie bei der Selbsthilfe.

Gerade die Weihnachtszeit sei im Deutschen Kinderhospizverein immer besonders emotional, heißt es seitens der Organisation. Deshalb rufen die Ehrenamtlichen zur Weihnachtszeit für Spenden auf. Die Aktion „Spenden statt Weihnachtsgeschenke“ unterstützt die Kinder- und Jugendhospizarbeit deutschlandweit. Alle Informationen zur Geldspende und zu der Aktion finden Sie hier.

