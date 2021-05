An den Stränden der spanischen Ferieninsel Mallorca tummeln sich wieder deutschen Touristen. Viele sind froh, der für sie deprimierenden Lage in Deutschland entflohen zu sein. Schlechtes Gewissen? Fehlanzeige!

Madrid. Am 9. Mai wurde der Corona-Notstand in Spanien beendet. Was bedeutet das für den Tourismus? Die wichtigsten Informationen zur Einreise.

Spanien galt lange als eines der am schwersten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Europa

Doch nun ist der Corona-Notstand beendet

Nicht nur dadurch wird die Einreise für Urlauber deutlich erleichtert – demnächst fällt sogar die Testpflicht

Nach einem halben Jahr Alarmzustand wurde am 9. Mai 2021 der Corona-Notstand in Spanien beendet: Galt das beliebte Reiseziel der Deutschen lange als stark betroffenes Risikogebiet, hat sich die Inzidenz mittlerweile landesweit stabilisiert. Heute ist das Infektionsgeschehen sogar niedriger als in Deutschland - in einigen Urlaubsregionen ist die Situation besonders entspannt.

Mittlerweile gelten viele Regionen des Landes nicht mehr als Risikogebiet. Auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes wurde zuvor bereits für ein paar Regionen aufgehoben.

Obwohl keine offizielle Reisewarnung ausgesprochen wurde, rät das Auswärtige Amt auch weiterhin vor jeglichen nicht notwendigen Reisen ab. Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die folgenden autonomen Gemeinschaften wird gewarnt:

Andalusien

Aragonien

Kastilien-Léon

Katalonien

Madrid

Navarra

La Rioja

dem Baskenland

der Exklave Melilla

Mit Wirkung vom 30. Mai 2021 gilt dies nicht mehr für die autonomen Gemeinschaften Kantabrien und Kastilien-La Mancha. Abgeraten wird zudem von touristischen Reisen in die autonomen Gemeinschaften Asturien, Extremadura, Galicien, Valencia, Murcia, auf die Balearen, auf die Kanarischen Inseln und in die Exklave Ceuta.

Ein- und Ausreise: Das müssen Spanien-Urlauber beachten

Grundsätzliche Regeln gelten weiterhin. Wie das RKI schreibt zum Beispiel:

Eine generelle Testnachweispflicht für Einreisende im Luftverkehr. Personen die mit dem Flugzeug einreisen, müssen grundsätzlich – unabhängig davon, ob sie sich in einem Risikogebiet (inkl. Hochinzidenzgebiet und Virusvarianten-Gebiet) aufgehalten haben - vor dem Abflug dem Beförderer ein negatives Testergebnis vorlegen.

Für Geimpfte und Genesene wird die Testpflicht ab dem 7. Juni entfallen, wie Regierungschef Pedro Sanchéz ankündigte. Wenn eine Impfung nur mit zwei Dosen vollständig ist, müssen auch zwei Verabreichungen nachgewiesen werden. Akzeptiert werden alle Impfungen mit einem von der EU oder der WHO zugelassenen Impfstoff. Wie Genesene ihre Erholung von Covid-19 nachweisen können ist noch unklar.

Zudem müssen Flug- und Fährpassagiere vorab eine elektronische Erklärung ausfüllen, in welcher der Gesundheitszustand, persönliche Daten, Handynummer und Ferienadresse abgefragt werden. Die Gesundheitserklärung kann online oder per App SpTH ausgefüllt werden. Die elektronische Erklärung generiert einen QR-Code, der dann bei der Einreise vorgelegt werden muss. Wer mit dem Auto oder Zug über die Landgrenzen einreist, muss bisher keine Erklärung abgeben.

Bei der Ankunft in Spanien erwartet die Urlauber zudem eine Gesundheitskontrolle. Mitarbeiter der Gesundheitsbehörde messen die Körpertemperatur - bei einer Temperatur von über 37,5 Grad oder anderen Auffälligkeiten müssen Einreisende mit weiteren Untersuchung rechnen. Im Normalfall müssen sich Einreisende allerdings nicht in Quarantäne begeben.

Rückreise nach Deutschland: Unterschiedliche Maßnahmen je nach Gebiet

Bei der Rückreise aus Spanien müssen sowohl Urlauber eines Nicht-Risikogebiets als auch Urlauber eines Risikogebiets am Abflugort einen Corona-Test machen. Fällt dieser positiv aus, muss der Reisende die erforderliche Quarantäne vor Ort verbringen. Die Regionalregierung der Balearen stellt dazu spezielle Quarantänehotels für Infizierte zur Verfügung.

Fällt der Test negativ aus, entfällt für Urlauber eines Nicht-Risikogebiets die Testpflicht nach der Rückreise als auch die Quarantäne in Deutschland und die Meldepflicht nach der Rückkehr.

Reist man aus einem Risikogebiet zurück, besteht auch nach der Rückreise eine Testpflicht sowie eine Quarantäne. Hier können sich Rückreisende allerdings freitesten. Die Meldepflicht nach der Rückkehr bleibt ebenfalls bestehen.

Diese Corona-Regeln gelten in Spanien

Aufrund der positiven Pandemieentwicklung entfallen in vielen Regionen Spaniens die Einreisesperren und Beschränkungen der Mobilität. Eine allgemeine Richtlinie gibt es allerdings nicht. Die autonomen Gemeinschaften können mit Zustimmung der Gerichte und abhängig von der Infektionslage auch weiterhin nächtliche Ausgangssperren und weitere Beschränkungen verhängen und so auch Zusammenkünfte auf eine Personenzahl begrenzen.

Auf den Kanaren wurde die Fortsetzung der nächtlichen Ausgangssperre untersagt. Auf Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera gilt die Corona-Maßnahme dagegen auch weiterhin von 23 bis 6 Uhr. Die Maskenpflicht gilt ebenfalls fast überall - und zwar auch im Freien. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern muss nach wie vor eingehalten werden. Außerdem besteht im Freien ein Rauchverbot, wenn der Abstand von zwei Metern zu anderen Personen nicht eingehalten werden kann.

Auf Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera dürfen sich privat und in der Öffentlichkeit höchstens sechs Personen aus mehreren Haushalten treffen. Restaurants, Cafés und Kneipen dürfen Kunden in den Außenbereichen durchgehend von 6 bis 22.30 Uhr bewirten. Die Innenbereiche bleiben noch geschlossen. Ausnahmen gibt es nur für Gäste von Hotelanlagen. Einkaufszentren und Geschäfte sind geöffnet, schließen aber in der Regel um 21 Uhr. (day/fmg)

