Online-Shopping So geht nachhaltiger Einkauf im Netz (wenn Händler helfen)

In unserer Sendung "Zukunftsvisite" sprechen Top-Experten über wichtige Zukunftsfragen: Diesmal gehts um umweltschonendes Online-Shopping.

Wer Klamotten im Internet kauft, will auch verantwortungsvoll handeln – um das Klima zu schonen und soziale Standards zu erhalten. Doch wie erkennen Käufer, welche Kleidung klimaschonend ist und welche „grüne Mode“ tatsächlich fair produziert? Was Onlineshops tun können, um Kunden mit Tipps bei einer nachhaltigen Kaufentscheidung zu unterstützen, erklärt in unserer neuen Folge der "Zukunftsvisite" Experte Tobias Wollermann vom Otto-Konzern.

Und der Allgemeinmediziner Prof. Tobias Esch sagt, warum Patienten viel pfiffiger sind, als Ärzte glauben.

Das sind die Gäste:

– Prof. Dr. Tobias Esch, Leiter des Instituts für Integrative Gesundheitsversorgung und Gesundheitsförderung an der Universität Witten/Herdecke

– Prof. Dr. Tobias Wollermann, Group Vice President Corporate Responsibility, Otto Group

Moderation:

– Prof. Dr. Jochen A. Werner, Ärztlicher Direktor und Vorstandsvorsitzender der Essener Uniklinik

– Fanny Rosenberg vom Medienverbund „Chefvisite“

Bei „Zukunftsvisite – dem Magazin für Nachhaltigkeit und Gesundheit“ werden aktuelle Trends und spannende Zukunftsperspektiven in Medizin und Wirtschaft von wechselnden Experten diskutiert und leicht verständlich eingeordnet. Die Funke Mediengruppe ist Partner der Sendung.

