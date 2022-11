Silvester mit Kindern: Zehn Tipps für einen tollen Abend

Für das neue Jahr wünscht man sich an Silvester vor allem Glück. An dem Abend selber helfen viele ein wenig nach.

Wachsgießen & Co: Diese Glücksbringer gibt es an Silvester

Essen. Silvester mit Kindern kann sich sehr lang anfühlen. Doch das muss nicht sein: Mit diesen Tipps hat die ganze Familie einen schönen Abend.

Die Aufregung ist groß, die Zeit bis Mitternacht lang: Ein Silvesterabend ist für Kinder immer sehr aufregend, zieht sich für die Kleinen aber oft auch in die Länge und wird so schnell zur Belastungsprobe für elterliche Nerven.

Damit der Übergang ins neue Jahr weder langweilig wird, noch im Chaos endet haben wir zehn Tipps gesammelt, die am Silvesterabend für Abwechslung sorgen.

1. Alle raus!

Der erste Schritt zu einem entspannten Abend heißt: Tagsüber raus! Den ganzen Tag zu Hause verbringen, wenn ein besonderer Abend bevorsteht, sorgt für wachsende Anspannung und im schlimmsten Fall vermehrte Quengelei bei den Kindern. Frische Luft, Bewegung und Ablenkung tun vor allem den jungen Familienmitgliedern gut und ermöglichen daheim ein paar ruhige Stunden zur Vorbereitung (wenn nötig).

Ein Waldspaziergang, ein Zoo- oder Schwimmbadbesuch, Winteratmosphäre in der Skihalle oder Auspowern im Indoorspielplatz (Link) - zahlreiche Freizeitaktivitäten haben auch an Silvester geöffnet. Da die Öffnungszeiten meist an diesem Tag von den regulären Öffnungszeiten abweichen, ist es wichtig, sich vorher zu informieren.

2. Gemeinsame Vorbereitungen

Luftschlangen aufhängen, Luftballons aufpusten, Konfetti machen oder vielleicht sogar selber Partyhütchen basteln? Dekorieren macht den Kindern Spaß und alle tragen zu den Abendvorbereitungen bei. Da darf es im sonst aufgeräumten Wohnzimmer auch mal etwas bunter und wilder werden.

Raclette kann man in der klassischen oder in alternativen Versionen essen: Wie wäre es mit überbackenen Brotscheiben, kleinen Nudelaufläufen, Pfannenomelettes oder Mini-Pizzen? Foto: Daniel Maurer / dpa

3. Essen

Auch beim Essen können alle mitanfassen. Entweder man bestückt gemeinsam ein Buffet oder schneidet Zutaten fürs Raclette. Beim Raclette kann sich dann jeder in gemütlicher Runde sein eigenes Essen brutzeln.

4. Lagerfeuer

Wenn es draußen trocken ist, wie wäre es mit Stockbrot oder Marshmallows über dem offenen Feuer als Nachtisch?

4. Countdown-Tüten

Um die Stunden bis Mitternacht herunterzuzählen und immer einen kleinen Höhepunkt zwischendurch zu haben, bieten sich "Countdown-Tüten" an. Diese Tüten werden vorher gefüllt und zu jeder vollen Stunde wird eine Tüte geöffnet und gibt eine Überraschung preis. Ideen für die Füllung der Tüten wären die Zutaten für Teig- oder Wachsgießen (siehe Punkt 5), Einwegkameras, um Fotos vom Silvesterabend zu machen, Popcorn für eine gemeinsame Fernsehzeit (siehe Punkt 7) oder auch Knallfrösche und Wunderkerzen für Mitternacht (siehe Punkt 10).

5. Teig- oder Wachsgießen

Vor allem mit Kindern gibt es schöne Alternativen zum Bleigießen. Beim Teiggießen können die Kinder Pfannkuchenteig mit einem kleinen Löffel in eine heiße Pfanne geben und schauen, welche Figuren oder Motive sich bilden. Am Ende können die Orakel-Pfannkuchen von allen verspeist werden.

Wer noch Kerzenreste übrig hat, bringt diese auf einem Löffel über einer Kerze zum Schmelzen und kippt das flüssige Wachs am Ende in kaltes Wasser. Wer hier auf den ersten Blick keine Form deuten kann, kann mit einer Taschenlampe den Schatten der Wachsfigur an eine Wand werfen - dabei kommen oft ganz andere Motive zum Vorschein.

6. Partyspiele

Keine Silvesterparty ohne Partyspiele! Stoptanz, Twister, Scharade, Tabu, Wer bin ich? - der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Auch die Lieblingsbrett- oder Kartenspiele können hervorgeholt werden. Zeit ist genug da.

7. Kinozeit

"Dinner for One" steht bei den meisten Familien eh auf dem Silvesterabendprogramm. Aber es gibt auch Silvesterfolgen von Paw Patrol, Feuerwehrmann Sam und Peppa Wutz!

8. Neujahrsgrüße vorbereiten

Liebe Worte und Wünsche zum neuen Jahr für Familie und Freunde sind eine tolle Überraschung und das gemeinsame Basteln und Schreiben eine schöne Beschäftigung für den Silvesterabend. Warum die Karten dann nicht direkt beim Neujahrsspaziergang den Adressaten in den Briefkasten werfen?

Gemeinsame Erinnerungen an die schönsten Momente im vergangenen Jahr - das schafft ein besonderes Wir-Gefühl.

9. Rückblick und Ausblick

Was war toll im alten Jahr? Was hat uns am besten gefallen? Woran erinnern wir uns gerne? Und auf was freuen wir uns im neuen Jahr? Was sind Pläne, Projekte, gute Vorsätze? Alle das lässt sich mit allen zusammentragen und sorgt für positive Erinnerungen und ein schönes Wir-Gefühl zum Start ins neue Jahr.

10. Kleines Feuerwerk

Kinder erfreuen sich auch vor Mitternacht an einem kleinen Feuerwerk. Wer auf laute Böller oder große Raketen verzichtet, tut auch der Umwelt etwas Gutes. Und Kinder haben oft mehr Spaß mit Wunderkerzen, Knallfröschen und Konfettikanonen. Bitte auf die Sicherheit achten, wenn es entzündliches Feuerwerk ist.

