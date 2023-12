Die Stiftung Warentest hat sieben Küchenmaschinen, die auch ganze Gerichte zubereiten können, ausprobiert. Unter den getesteten Geräten befindet sich auch der Klassiker Thermomix.

Lesen Sie auch:Tagesgeld und Festgeld – Ergebnisse von Finanztest eindeutig

Die Tester haben sich die Maschinen hinsichtlich Kochfunktion, Handhabung, Umwelt, Haltbarkeit und Sicherheit genauer angeschaut. Zwei Geräte erhielten das Gesamturteil „gut“: der Cookit von Bosch für 1400 Euro eine 2,0, der Thermomix TM6 von Vorwerk für 1400 Euro beziehungsweise 1500 Euro (mit Gemüse-Styler) eine 2,5. Insgesamt lag die Preisspanne zwischen 265 und 1400 Euro.

Was den Testern unangenehm auffiel: Alle Modelle bis auf eines sollen beim Zerkleinern von Zwiebeln versagt haben: „Sie quetschen Zwiebeln mehr, als sie zu schneiden.“ Nur ein Gerät im Feld, der Cookit, bekam ein „befriedigend“ in dieser Kategorie. Er ist auch „top“ beim Braten und brutzelte Gulasch mit 200 Grad Celsius fachgerecht.

Auch interessant:Kaffee aus Kapseln – Gute 100-Euro-Maschine kratzt an Platz 1

Drei Geräte erhielten zudem Kritik für ihre Bratleistung: Die manuell einstellbare Höchsttemperatur der Maschinen von Klarstein (GrandPrix), Moulinex (ClickChef HF4568) und Vorwerk (Thermomix TM6) „liegt bei gerade mal 120 Grad“, schreiben die Experten: Zwar lasse der beheizte Boden sich grundsätzlich zum Anbraten nutzen, Röstaromen entstehen allerdings erst ab etwa 140 Grad Celsius. (dpa/dw)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.