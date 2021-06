Sepsis: „Wenn du jetzt die Schläuche ziehst, ist es vorbei“

Berlin. Jedes Jahr sterben in Deutschland Zehntausende an einer Blutvergiftung. Auch weil viele die Gefahr unterschätzen. Julia Schiedermaier hat überlebt.

Das andere Leben von Julia Schiedermaier beginnt an einem Wochenende im Februar 2019 mit schmerzenden Gliedern und laufender Nase. Es ist der 75. Geburtstag ihrer Schwiegermutter und sie legt sich um halb neun abends ins Bett. Die Mutter von zwei Kindern fühlt sich matschig, sie kann schlecht atmen und hat Schmerzen unter dem Rippenbogen.

Die Hausärztin, zu der sie sich am Montag schleppt, tippt auf Influenza. Februar ist Grippezeit, das Coronavirus noch ein Unbekannter. „Es fühlte sich tatsächlich wie eine Grippe an“, sagt Schiedermaier heute. „Dieses extreme Krankheitsgefühl, Fieber, Kopfschmerzen.“

Die Überlebenschancen lagen bei zehn Prozent

Es ist nicht die Grippe. Es ist eine Sepsis, der Volksmund nennt es Blutvergiftung. Das Immunsystem der damals 40-Jährigen greift ihre Organe an. Die Ärzte sagen später, ihre Überlebenschancen hätten bei zehn Prozent gelegen, wenn überhaupt.

In Deutschland entwickeln Schätzungen zufolge jedes Jahr rund 150.000 Menschen eine Sepsis, Tendenz seit Jahren steigend. Manche Studien gehen noch von deutlich höheren Betroffenenzahlen aus. 75.000 bis 90.000 sterben daran.

Blutvergiftung – ein Notfall wie Herzinfarkt und Schlaganfall

Viele der Todesfälle könnten verhindert werden, glauben Experten. Wenn Hausärzte, Pfleger, Hebammen, Intensivmedizinerinnen, aber auch Laien stärker sensibilisiert wären.

„Sepsis geht einfach jeden etwas an“, sagt Ruth Hecker, Vorsitzende des Aktionsbündnisses Patientensicherheit und Initiatorin der Kampagne „Deutschland erkennt Sepsis“. „Wenn wir uns über 3000 Verkehrstote aufregen, warum nicht über die Sepsis-Toten?“, fragt Hecker.

Der Intensivmediziner und Sepsis-Experte Matthias Gründling von der Uniklinik Greifswald ist überzeugt: „Es ist nicht allgemein akzeptiert, dass die Sepsis ein Notfall ist.“ So wie ein Herzinfarkt, wie ein Schlaganfall.

Blutvergiftung wird oft zu spät erkannt

Noch immer werde eine Sepsis häufig nicht oder zu spät erkannt, sagt auch Thorsten Brenner, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin an der Uniklinik Essen. „Jeder weiß, was ein Herzinfarkt ist. Aber eine Sepsis? Da herrscht oft Unwissen.“

Selbst die Wissenschaft wisse vieles noch nicht. „Es ist ein hochkomplexes Feld, auf dem viele Fragen unbeantwortet sind“, sagt Brenner, der seit vielen Jahren dazu forscht.

Das sind typische Symptome einer Sepsis:

Fieber und Schüttelfrost

Verwirrtheit und Desorientierung

Wesensveränderung

schneller Puls, Herzrasen

Kurzatmigkeit, schnelle Atmung

Feuchte Haut, Schwitzen

Schwäche

Schmerzen, starkes Unwohlsein

extremes Krankheitsgefühl

Um einer Sepsis vorzubeugen, sollte man sich gegen bestimmte Erreger impfen lassen. Dazu zählen etwa die Grippe oder bakterielle Pneumokokken

Grippe oder Lungenentzündung: Jede Infektion kann ein Auslöser sein

Was man weiß: Eine Sepsis nimmt ihren Anfang immer in der Infektion durch einen Erreger. Meist sind es Bakterien, es können aber auch Viren, Pilze oder Parasiten sein. Anders als viele Menschen glauben, braucht es für eine Blutvergiftung keine offene Wunde, auch nicht die berühmte rote Linie.

Jede Infektion kann zu einer Sepsis führen, egal ob ein Harnwegsinfekt, eine Lungenentzündung oder eine Grippe. Auf diese Infektion reagiert das Immunsystem nicht in gewohnter Weise, es reagiert zunächst über.

„Die Abwehrreaktion, die dafür gedacht ist, an Ort und Stelle eine Infektion zu bekämpfen, wird plötzlich systemisch“, sagt Brenner. Das Immunsystem bekämpft die eigenen Organe, auch weit entfernt vom Entzündungsherd. „Warum das so ist? Wir wissen es nicht.“

Nieren, Leber und Lunge versagten bei Julia Schiedermaier

Als Julia Schiedermaier in einem Operationssaal einer Münchner Klinik liegt, haben Nieren, Leber und Lunge bereits versagt. Toxischer Schock, die Endstufe einer Blutvergiftung.

Die Überlebenschancen von Julia Schiedermaier schätzten die Ärzte auf zehn Prozent – wenn überhaupt. Was der Auslöser für ihre Blutvergiftung war, weiß niemand genau. Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Die Ärzte entdecken einen Eiterherd auf dem Brustfell – auf jener Haut, die die Lunge überzieht. „Anderthalb Liter Eiter haben sie mir abgesaugt“, sagt Schiedermaier. Daher die Luftnot und die Schmerzen.

Ob sie überleben würde, wussten die Ärzte nach der Operation nicht. Auch nicht, ob ihr Hirn extremen Schaden genommen hatte. Sie verlegten die Patientin in ein künstliches Koma und entschieden von Stunde zu Stunde, was zu tun ist. Dosierten Medikamente neu, wechselten die Medikation.

Das Immunsystem reagiert zu stark, zu schwach oder beides

„Das ist die größte Herausforderung: Zu wissen, in welcher Phase der Erkrankung sich der Patient befindet“, sagt Intensivmediziner Gründling.

Das Immunsystem reagiere am Anfang über, aber es gebe auch Phasen, in denen es nicht ausreichend reagiere – „oder in denen beides parallel abläuft“. Je nach Erreger, je nach Phase der Sepsis muss die Therapie sehr fein abgestimmt sein.

Zahl der Sepsis-Fälle steigt seit Jahren

Die Krankenhaus-Sterblichkeit bei einer Sepsis liegt in Deutschland seit Jahren bei etwa 40 Prozent, vor allem ältere Menschen und jene mit Vorerkrankungen wie Diabetes, Krebs oder Erkrankungen der Lunge oder Nieren haben ein hohes Risiko zu versterben.

„Wir haben hier einerseits große Fortschritte gemacht“, sagt Frank Brunkhorst, Professor für Klinische Sepsisforschung am Uniklinikum Jena und Generalsekretär der Deutschen Sepsis-Gesellschaft. Vor 30 Jahren seien noch 60 Prozent der Betroffenen verstorben.

Gleichzeitig steige seit Jahren die Zahl der Betroffenen. Was nach Ansicht von Brunkhorst auch an der Tatsache liegt, dass medizinische Eingriffe fast kein Alter mehr kennen.

„85-Jährige werden heute am Herzen operiert. Sie haben in der Folge eine große Wundfläche und aufgrund ihres hohen Alters eine eingeschränkte Abwehr.“ Bei diesen Patienten müsse man vor einem solchen Eingriff das Sepsis-Risiko immer mitdenken.

Die Option einer Sepsis wird immer mitgedacht

Das Sepsis-Risiko mitdenken. Diesen Leitgedanken verfolgt das Uniklinikum Greifswald seit mehr als zehn Jahren – und hat auf diese Weise die Sepsis-Sterblichkeit an der Klinik noch einmal um sieben bis zehn Prozent unter den Schnitt senken können.

Unter Leitung von Gründling wurde dort ein Sepsis-Dialog ins Leben gerufen. Eine eigene Sepsis-Schwester wurde ausgebildet, das Personal geschult, Mediziner wie Pflegekräfte gleichermaßen. Jeder trägt eine Art Karteikarte mit sich, die daran erinnert, dass eine Sepsis immer eine Option sein kann.

„Bei uns steht der Verdacht einer Sepsis so lange im Raum, bis er mithilfe von Laboruntersuchungen ausgeschlossen werden kann. Auch wenn jemand mit Schlaganfall-Symptomen zu uns kommt“, so Gründling.

Nichts ist so wichtig, wie die rechtzeitige Diagnose

Außerdem arbeitet die Klinik an einer deutlich beschleunigten Diagnose. Denn nichts ist bei einer Sepsis so entscheidend, wie die frühzeitige Ermittlung des Erregers.

Im Rahmen einer Studie erweiterten Gründling und sein Team diese mikrobiologische Überwachung des Blutes auf 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Künftig soll die 24/7-Überwachung Standard werden. „Damit wären wir die Ersten in Deutschland“, sagt Gründling.

Ärzte sagen: „Bei uns ist Sepsis nicht so ein Problem.“

Verbreitet sei das Greifswalder Vorgehen in Deutschland nicht, so Gründling. Das könne auch mit dem Makel zusammenhängen, der einer Sepsis anhängt. Sie könnte schließlich etwas mit schlechter Hygiene zu tun haben, mit multiresistenten Keimen.

„Damit will kein Krankenhaus in Verbindung gebracht werden“, so Gründling. „Auf Vorträgen bekomme ich von Ärzten oft zu hören: ,Bei uns ist die Sepsis nicht so ein Problem.‘“

Auch auf dem Totenschein tauche die Diagnose Sepsis meist nicht auf. Als Todesursache wird zum Beispiel die Lungenentzündung angegeben.

Julia Schiedermaier verlor durch die Sepsis einen Teil ihrer Beine

Julia Schiedermaier hat die Sepsis überlebt, aber ihr Leben ist heute ein anderes. Die Beine wurden ihr bis zur Mitte der Wade amputiert, auch alle Fingerspitzen. Das Laufen mit Prothesen lernt sie gerade.

„Hätte ich nach dem Aufwachen aus dem Koma geahnt, was noch auf mich zukommt – ich hätte wahrscheinlich die Segel gestrichen“, sagt Schiedermaier.

Einmal, erzählt sie, gab es diesen Moment in der Klinik. „Ich dachte, wenn du jetzt die Schläuche ziehst, ist es vorbei. Aber nicht einmal dazu war ich in der Lage. Ich war viel zu schwach.“

Was der Auslöser für die Blutvergiftung war, lässt sich nicht sagen. Die Ärzte vermuten die Kombination einer unbehandelten Streptokokken-Infektion gepaart mit einer beginnenden Grippe.

