Berlin. Es gibt viel Rat für Eltern, deren Kinder gemobbt werden. Doch was ist mit den Täterkindern? Experten raten, was Eltern tun können.

Die Pause ist gerade vorbei. Alle sind zurück im Klassenzimmer. Gleich geht der Unterricht los. Die Schüler sind unruhig, zappeln rum, warten auf die Lehrerin. Da baut sich Markus vor der neuen Mitschülerin auf, die erst kürzlich mit ihrer Familie in die Stadt gezogen ist. Er macht sich über sie lustig. Macht sie lächerlich, erfindet Spitznamen. Ist dabei irgendwie auch witzig. Andere Kinder lachen und schenken Markus damit Aufmerksamkeit.

Szenen wie diese spielt der Sozial- und Theaterpädagoge Dirk Bayer regelmäßig mit Schülern nach. Seit 25 Jahren besucht Bayer als Coach zum Thema Mobbing und Gewalt unter Kindern Schulen. Er bindet die Kinder aktiv ein, fragt nach Ideen, wie man mit solchen Situationen umgehen kann.

Mobbing unter Kindern frühzeitig verhindern

So entwickelt er mit den Kindern Lösungsstrategien für Mobbing-Konflikte, die die Kinder gleich mit ihm, dem imaginären „Markus“ nachspielen können. Bayer analysiert außerdem, warum Markus, der Täter, sich so verhält. „Das hilft den Kindern das Gelernte auch im eigenen Schulalltag zu nutzen.“

Bayer wird von Schulleitern und Direktorinnen gerufen, wenn die Schule in Konflikten selbst nicht weiter kommt oder für Workshops zur Mobbing-Prävention gebucht. „Kinder sollten frühzeitig lernen, wie man sich in Konfliktsituationen verhalten kann, damit es erst gar nicht zu Mobbing kommt“, so der Pädagoge.

Hier sei es wichtig klar zwischen Mobbing und Konflikt zu unterscheiden. „Denn Konflikte an sich sind gar nichts Schlechtes, sondern helfen Kindern auch, zu wachsen, sich selbst zu erfahren und so gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln.“

Mobbt mein Kind andere Kinder?

Auch Michael Kaess, ärztlicher Direktor der Berner Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, betont, dass man sich als Eltern, die Situation immer ganz genau anschauen müsse. Wichtig sei, zu unterscheiden, ob das Kind einfach einen Konflikt in der Schule habe oder ob es andere mobbt.

„Je nach Situation müssen Eltern dann natürlich ganz anders agieren“, erklärt der Kinder- und Jugendpsychiater. „Wenn mein Kind einen Konflikt hat, dann sollte ich meinem Kind Kraft geben. Ich würde dem Kind nicht sagen, wehre dich nicht, sondern sollte ihm eher den Rücken stärken.“

Das Einfühlungsvermögen der Täter-Kinder stärken

Wenn man hingegen merke, es gehe in Richtung Mobbing, dann sollten Eltern eine ganz klar andere Haltung einnehmen, so Kaess, der auch für Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie aktiv ist. Denn Eltern und Lehrer können viel gegen Mobbing tun.

„Das hat dann nichts mit Rückenstärkung zu tun, sondern hier müssen Eltern versuchen, bei ihren Kindern eine Verhaltensänderung herbei zu führen.“ Es gehe einerseits darum, klar Stellung zu beziehen und dem Kind zu zeigen, dass man Mobbing nicht gut heiße. Auf der anderen Seite sei es wichtig, die Empathie, also das Einfühlungsvermögen, der Täter-Kinder zu stärken.

Ab wann genau von Mobbing gesprochen werden sollte, ist in der wissenschaftlichen Literatur nicht eindeutig definiert, jedoch spielen drei Kriterien eine zentrale Rolle: Erster Faktor sind wiederholt auftretende Aggressionen – egal ob körperlich, verbal oder psychisch. Zweitens trete das Verhalten über einen längeren Zeitraum auf. „Allerdings sind das dehnbare Begriffe: Was ist wiederholt, was über einen längeren Zeitraum“, so Kaess.

Täter sollen sich in die Lage der Mobbing-Opfer hineinversetzen

Am Wichtigsten ist für ihn der dritte Punkt: das Machtungleichgewicht. „Wir gehen davon aus, dass Mobbing kein Konflikt auf Augenhöhe ist, sondern dass das Opfer eigentlich keine Chance hat, auf Augenhöhe in diesem Konflikt zu bestehen.“ Dies sei aufgrund unterschiedlichster Konstellationen und Dysbalancen der Fall: eine Gruppe gegen eine Einzelperson, stark gegen schwach, alt gegen jung, sozial akzeptiert gegen sozial isoliert – so wie im Fall „Markus“ die noch neue Mitschülerin.

Genau deswegen sei es so wichtig, dass die Täter es schaffen, sich in die Lage ihrer Opfer hineinzuversetzen, zu erkennen, dass diese keine Chance haben, sich in der Situation zu wehren und im Konflikt zu bestehen, betonen die Experten.

Die Empathie der Kinder zu stärken, damit könne man nicht früh genug beginnen. „Kinder haben in der Regel generell noch Schwierigkeiten, die Perspektive zu wechseln“, erklärt Kaess. „Sie sehen die Welt eigentlich nur durch die eigene Perspektive und der Perspektivwechsel ist ein Entwicklungsschritt, den sie von der Kindheit bis ins Jugendalter langsam machen.“

Was Eltern tun können, wenn die eigenen Kinder Mitläufer sind

Die eine Übung um diese zu schulen, gäbe es nicht. Wichtig sei als Eltern, immer wieder mit den Kindern ins Gespräch zu kommen mit gutem Beispiel voranzugehen – auch bei der eigenen Konfliktlösung. Auch Pädagoge Bayer betont, dass sich Eltern immer wieder an die eigene Nasen fassen sollten, was sie ihren Kindern im Alltag vorleben und mit ihnen vor allem eine offene, ehrliche Beziehung führen müssten.

Seien die eigenen Kinder Mitläufer, die zum Beispiel als sogenannte Verstärker daneben stehen und das Geschehen indirekt durch Lachen unterstützen oder es als Bystander auch nur untätig akzeptieren, sei die Lange etwas schwerer, ergänzt Matthias Donat vom Fachbereich Pädagogische Psychologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Donat spricht in der Schule von Bullying und grenzt das kindlich aggressive Verhalten so klar gegen das Mobbing am Arbeitsplatz ab.

Der Psychologe erklärt, dass Mitläufer häufig aus der Angst heraus handeln, selbst zum Opfer zu werden. Und diese Angst sei durchaus gerechtfertigt. Daher müsse immer die gesamte Gruppe, die gesamte Klasse, teilweise sogar die gesamte Schule mit ins Boot geholt werden, um Bullying-Konflikte aufzulösen.

Mobbing: Klare Regeln gegen Gewalt und Aggression helfen

Klare Regeln gegen Gewalt und gegen Aggression, sowohl zu Hause als auch in der Schule seien hier ein wichtiger erster Schritt. Diese könnten zum Beispiel mit den Kindern zusammen entwickelt werden. „Gleichzeitig braucht es aber auf Seiten der Eltern die Einsicht, dass dieses Verhalten nicht tolerierbar ist“, so Donat.

„Allerdings scheint es, wenn wir von Gewalt oder Aggression im Verhalten der Kinder sprechen, dass auch die Eltern in dem Umgang untereinander, in dem Umgang mit den Kindern selbst schon diese Art von Verhalten zeigen.“ Das mache es natürlich für die Kinder umso schwerer.

Donat konnte in einer Studie zusammen mit seiner Kollegin Anett Wolgast zeigen, das weltweit jedes zehnte Schulkind schon einmal ausgegrenzt wurde oder Gewalt erfahren hat. Das für sie zunächst Überraschende: sowohl Täter als auch Opfer leiden unter dem Bullying. „Gerade wenn es darum geht, auf depressive Symptome zu schauen oder darauf, wie die Betroffenen im Erwachsenenalter soziale Beziehungen eingehen, scheinen in beiden Gruppen noch über Jahre Probleme zu bestehen.“

Die besonderen Eigenschaften der Täter

Die Täter wollen sich selbst durchs Mobben aufwerten

Häufig sind die Täter aber auch sehr selbstbewusst, haben ein gutes Standing

Sie sind wenig emphatisch und impulsiv, angepasst und sogar oft gute Schüler

Auch die Idee des sich selber Aufwertens durch diesen Gruppenprozess wird von einigen Autoren als ein Kompensationsmechanismus der Täter bezeichnet, um deren schlechten Selbstwert zu stabilisieren. Schon allein deshalb sollte das Interesse aller Erziehungsberichtigten groß sein, Konflikte, egal ob nun Bullying oder Mobbing genannt, frühzeitig zu bearbeiten und über eigene Bedürfnisse und Wünsche miteinander zu reden.

„Demgegenüber stehen aber Befunde“, räumt Kinder- und Jugendpsychologe Kaess ein, „dass die Täter häufig auch sehr selbstbewusst sind, einen guten Stand in der Gruppe haben, häufig auch gar keine schlechten Schüler sind, bei den Lehrern sogar ganz gut angesehen.“

Diese Kinder seien zwar ebenfalls durchaus wenig emphatisch und impulsiv, wären aber sonst eher angepasst und unauffällig. Um im Fall der Fälle wirklich etwas auszurichten, sei es neben der immer klaren Ansage, dass Mobbing oder Bullying für die Erziehungsberechtigten nicht in Ordnung geht, unabdingbar, sich intensiv und individuell mit den Kindern auseinanderzusetzen – in authentische Beziehung zu treten, egal ob eben mit Markus und dem neuen Mädchen oder ob mit Emily oder Karl.

