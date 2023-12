Wer mit Kindern verreist, hatte bislang die Möglichkeit, einen Kinderreisepass für die Kleinen zu beantragen. Das soll sich bald ändern. Für Eltern wird es damit unter Umständen teurer – allerdings auch übersichtlicher. Lesen Sie hier, was ab 2024 gilt.

Bislang gibt es zwei Möglichkeiten, die Identität der Kinder bei einer Auslandsreise nachzuweisen:

Allerdings sind Kinderreisepässe seit 2021 nur für ein Jahr gültig und müssen stets verlängert werden. Mehr dazu hier: Kinderausweis oder Kinderreisepass – Das ist der Unterschied

Das Problem: Der Kinderreisepass hat keinen elektronischen Speicherchip, auf dem etwa Fingerabdrücke hinterlegt sind. Das wird von einigen Ländern für die Einreise aber zunehmend vorausgesetzt, etwa von den USA. Unter anderem deshalb wird der Kinderreisepass ab 2024 abgeschafft. Stattdessen wird es für alle Reisenden – unabhängig vom Alter – nur noch ein Dokument geben: den Reisepass.

Dabei müssen Eltern einiges beachten. So ist der Kinderreisepass derzeit noch für eine Gebühr von lediglich 13 Euro zu haben. Ein Reisepass hingegen kostet für Personen unter 24 Jahren 37,50 Euro und ist sechs Jahre gültig.

Allerdings gilt auch hier: Sollte sich das Kind optisch so stark verändert haben, dass es auf dem Foto nicht mehr eindeutig zu erkennen ist, kann es zu Problemen kommen. Das Innenministerium rät dazu, die Dokumente zu prüfen und gegebenenfalls frühzeitig ein neues Dokument zu beantragen. Dazu geht man so vor:

Die Bearbeitungszeit kann je nach Behörde und Antragslage variieren. Allerdings sollte mit etwa einem Monat gerechnet werden. Muss es schneller gehen, kann auch ein Express-Antrag gestellt werden, dieser kostet nochmal 32 Euro zusätzlich. Dafür liegt das Dokument nach drei Werktagen vor.

Wer bereits einen Kinderreisepass besitzt, kann diesen innerhalb seiner Gültigkeit weiter verwenden. Bereits ausgestellte Dokumente müssen also nicht umgetauscht werden und können auch ab 2024 noch für Auslandsreisen verwendet werden – solange das jeweilige Land sie akzeptiert.

