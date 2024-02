KENO wird 20 - die tägliche Zahlenlotterie feiert Geburtstag

An jedem Abend in der Woche wartet bei KENO die Chance auf den Millionengewinn. So auch am 2. Februar, wenn Deutschlands tägliche Zahlenlotterie ihren 20. Geburtstag feiert. Natürlich wieder mit dabei: KENO-Fee Annett Fleischer sowie die alles entscheidenden 20 Gewinnzahlen.

Am 2. Februar 2004 war es so weit, Startschuss der täglichen Zahlenlotterie im TV-Studio in Wiesbaden. Seitdem werden hier von Montag bis Sonntag die 20 Richtigen ermittelt, dazu eine fünfstellige Zahl für die Zusatzlotterie plus 5 – zuverlässig, zufällig und mit einem einzigen Knopfdruck.

Mehr als 1,5 Milliarden Euro gewonnen

Jeden Abend um 19:10 Uhr ist für alle KENO-Tipperinnen und -Tipper die Stunde der Wahrheit gekommen. Mitfiebern können sie bei der täglichen Ziehungssendung mit Annett Fleischer. Seit 2011 ist die Moderatorin das Gesicht von KENO, gibt online unter keno.de die Bühne frei für die alles entscheidenden Zahlen, die in der Spitze bis zu 1 Million Euro wert sein können. Bereits 22 KENO-Fans glückte bundesweit der Millionengewinn. Und auch diese Zahl kann sich sehen lassen: Mehr als 1,5 Milliarden Euro hat Deutschlands tägliche Zahlenlotterie seit Februar 2004 an ihre Gewinnerinnen und Gewinner ausgeschüttet. Eine stolze Summe!

So variabel ist keine andere Lotterie

Was KENO von anderen Lotterien unterscheidet? Klare Antwort: KENO ist so variabel und typenreich wie keine andere. So bestimmen die Mitspieler hier nicht nur, wie viele Kreuzchen sie setzen möchten, sondern auch ihren Einsatz und darüber die Höhe eines möglichen Gewinns. Je nach gewähltem Einsatz (zwischen 1, 2, 5 und 10 Euro) kann der bei zehn getippten Zahlen zwischen 100.000 Euro und 1.000.000 Euro betragen. KENO, das sind also variable Ankreuzmöglichkeiten und Einsätze, aber auch ihre Spielformel macht die Lotterie zu einer ganz besonderen. Insgesamt 70 Zahlen stehen pro Tipp zur Auswahl, jeden Abend werden daraus die 20 Richtigen ermittelt – 10 davon braucht es für den Volltreffer. Oder in kurz: 10 aus 20 aus 70.

Schon gewusst? Ihren Ursprung hat die Spielformel in China, wo vor über 2 000 Jahren das „weiße Taubenspiel“ zur Finanzierung der Chinesischen Mauer ins Leben gerufen wurde. Statt um Zahlen ging es dabei um die ersten 120 Symbole eines Gedichtes. Im 19. Jahrhundert fand das Glücksspiel durch chinesische Eisenbahnarbeiter den Weg nach Nordamerika, wurde dort als „Pferderennen-KENO“ bekannt.

Einzigartig in der deutschen Lotterielandschaft

Insgesamt gibt es neun verschiedene KENO-Typen. Die Anzahl der getippten Zahlen (zwischen 2 und 10 pro Spielfeld) bestimmt den KENO-Typ und damit auch den Gewinnplan. Und auch mit null richtigen Zahlen kann man bei der täglichen Zahlenlotterie gewinnen. Garantiert! Bei den KENO-Typen 9 und 10 erhält man mit null Treffern den doppelten Einsatz, beim KENO-Typ 8 den einfachen Einsatz.

In Deutschland lizenzierter Anbieter. Teilnahme ab 18 Jahren. Glücksspiel kann süchtig machen! www.check-dein-spiel.de oder 0800 1372700. Chance auf KENO-Typ 10: 1 : 2.147.181

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben