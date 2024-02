Im Zuge des vermeintlichen technischen Fortschritts bei Smartphones setzen die Hersteller dem markentreuen Verbraucher in regelmäßigen Abständen ihre neuesten Modelle vor. Eine bessere Kamera, mehr Speicherplatz, flacheres Design – natürlich motiviert das zum Gerätetausch. Laut Umweltbundesamt nutzen wir ein Gerät im Schnitt für gerade mal zweieinhalb Jahre. Nachhaltig ist das wohl kaum.

Doch statt die alten Geräte zu recyceln oder weiterzugeben, landen sie meist in der Schublade, wo sie auch erst mal bleiben. Was viele nicht wissen: Die alten Geräte haben noch einen ordentlichen Wert. Und je länger man wartet, desto stärker sinkt dieser Preis. Die Internet-Verkaufsplattform Ebay hat jetzt analysiert, wie wertvoll gebrauchte iPhones oder Samsung-Geräte im Jahr 2023 durchschnittlich waren.

Jenny Schmaler vom Verkaufsportal Ebay Deutschland sagt: „Die durchschnittlichen Preise für Smartphones haben im Jahr 2023 leichte Schwankungen gezeigt. Bei einigen Marken wie Apple, Nokia und Samsung gab es leichte Preisanstiege, während andere wie Huawei und Xiaomi leichte Rückgänge verzeichneten.“ Es gebe also keinen durchgängigen Trend nach oben oder unten über alle Marken hinweg.

Lesen Sie auch: Sechs neue Whatsapp-Funktionen – wie sie richtig funktionieren

Trotzdem gilt für die nähere Zukunft ein mehr als positiver Trend. Laut der Statistik-Plattform Statista wird für gebrauchte Mobiltelefone 2023 bis 2028 ein durchschnittlicher Preisanstieg von mehr als drei Prozent jährlich erwartet. Grundsätzlich gilt aber: Je älter die Geräte sind, desto mehr verlieren sie an Wert.

Auch interessant: Google Maps – Brandneue Funktion und fünf versteckte Tipps

Doch jetzt mal Tacheles: Wie viel sind die alten Geräte denn wirklich wert? Im unteren Teil des Artikels finden Sie eine Auswahl der Modelle, sortiert nach Hersteller. Achtung: Alle Preise der iPhone-Modelle sind für eine Speichergröße von 64 Gigabyte angegeben, sofern nicht anders markiert. Bei größeren Speichern steigt der Preis, bei niedrigeren sinkt er dementsprechend.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.