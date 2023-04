Die Energiepreise sind gesunken, die Heizung bleibt aber ein wichtiges Thema. Hier finden Sie Entwicklungen und Ratgeber im Überblick.

Der Ukraine-Krieg hat dafür gesorgt, dass die Energiepreise 2022 stark gestiegen sind. Zwar sind die Preise wieder deutlich gesunken, das Thema Heizen bleibt aber weiter dominierend für viele Verbraucherinnen und Verbraucher. Grund dafür sind auch zahlreiche Vorhaben der Ampel-Regierung, die Eigentümer dazu bringen will, bei Sanierungen keine Gas- oder Ölheizungen mehr einzubauen, sondern auf Heizsysteme zu setzen, die mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Deshalb soll der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 verboten werden.

Bei Verbrauchern führt das zu großer Verunsicherung. Welche Heizung kann ich in zehn Jahren noch verwenden? Welche neuen, günstigen Heizungstechnologien – wie etwa die Wärmepumpe – gibt es? Und welche Förderungen oder Tipps zum Energiesparen kann ich in Anspruch nehmen?

Auf dieser Seite halten wir Sie über diese Fragen und alle anderen aktuellen Entwicklungen zum Thema Heizung und Erneuerung Ihrer Energiesysteme auf dem Laufenden. Verbraucher finden hier täglich alle wichtigen Nachrichten und Service-Tipps im Überblick:

Heizung: Ticker vom 14. April: Neue Aufgaben für den Schornsteinfeger

15.55 Uhr: Durch die Energiewende sind Schornsteinfeger mehr denn je gefragt. Durch das neu-geplante Heizungsgesetz wird sich die Nachfrage noch verstärken. Darüber hinaus gibt es auch einige Änderungen im Berufsbild. Lesen Sie hier, was der Schornsteinfeger in Ihrem Haus alles kontrollieren soll.

Schornsteinfeger sind in diesen für Verbraucher und Hausbesitzern unsicheren Zeiten stark nachgefragt. Foto: Jens-Ulrich Koch / picture alliance/dpa/dpa-tmn

Heizöl- und Pelletspreise von heute im Überblick

15 Uhr: Wie entwickeln sich die ? Und wie sieht es bei den aus? Das finden Sie jeweils in den hier verlinkten Artikeln.

Wärmepumpen - Die fünf größten Probleme

13 Uhr: Aufgrund der enormen Preissteigerungen bei Gas und Öl im letzten Winter wurden viele Heizungsbauer von Kunden kontaktiert, die den Einbau von Wärmepumpen in Erwägung ziehen. Durch das geplante Heizungsverbot werden Wärmepumpen nochmal gefragter. Allerdings verläuft das Beratungsgespräch in vielen Fällen enttäuschend für den Kunden. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Das sind die fünf größten Probleme der Wärmepumpe. Dabei gäbe es einige Förderungen für die Wärmepumpe, wie Sie in diesem Artikel lesen können.

Heizen: So checken Sie das Alter Ihrer Ölheizung

12 Uhr: Wie lange ist die eigene Ölheizung bereits in Betrieb? Diese Frage stellt sich insbesondere bei einem neu erworbenen älteren Gebäude. Auch wenn keine Dokumente vom Vorbesitzer vorliegen, gibt es Möglichkeiten, dies herauszufinden. Das wichtigste Anhaltspunkt ist das Typenschild, das Auskunft über das Baujahr gibt und somit eine wichtige Orientierungshilfe darstellt. Lesen Sie hier, wie Sie das Alter Ihrer Ölheizung herausfinden.

Ticker zum Heizen vom 13. April: Nichts Neues vom Heizöl-Zuschuss

15.38 Uhr: Es gibt weiter viele Unklarheiten beim Zuschuss für Heizöl- und Pelletskunden. Was bisher zum Antrag beim Heizöl-Zuschuss bekannt ist, lesen Sie hier.

Heizungsverbot soll Mittwoch Thema im Kabinett

11.30 Uhr: Das Bundeskabinett wird voraussichtlich am kommenden Mittwoch über den Entwurf des neuen Heizungsgesetzes beraten. Anschließend geht das Gesetz in den Bundestag.

Kanzler Olaf Scholz (Mitte) im Gespräch mit Vizekanzler Robert Habeck (links) und Finanzminister Christian Lindner (rechts) im Gespräch. Passiert Mittwoch das umstrittene Heizungsgesetz das Kabinett? (Archivfoto) Foto: Michael Kappeler / dpa

Gasheizung "H2 ready" machen kann fatale Folgen haben

11 Uhr: Die Ampel-Koalition hat mit ihrem Plan für ein schrittweises Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 viele Verbraucher überrascht und erschreckt. Obwohl es bereits eine Austauschpflicht für alte Gas- und Ölheizungen nach 30 Betriebsjahren gibt, plant die Bundesregierung ein neues Heizungsgesetz zu verabschieden. Doch nicht jeder in Deutschland kann eine Wärmepumpe als Alternative verwenden.

Für viele Eigentümer könnte eine Umrüstung der Gasheizung jedoch eine interessante Option darstellen. Eine Gasbrennwertheizung kann "H2-ready" gemacht werden, was bedeutet, dass sie im Gegensatz zur klassischen Gasheizung mit einem Erdgasgemisch betrieben werden kann. Das Gasgemisch kann je nach Heizungsmodell bis zu 30 Prozent aus Wasserstoff bestehen. Allerdings können klassische Gasheizungen nicht einfach auf einen Betrieb mit einem Erdgasgemisch umgestellt werden. Es ist daher erforderlich, dass die Heizungsanlage komplett ausgetauscht wird. Was Experten davon halten, eine Gasheizung "H2 ready" zu machen, lesen Sie hier.

Heizung: Pellets- und Heizölpreise von heute im Überblick

10.40 Uhr: Wir starten unseren heutigen Ratgeber-Ticker rund ums Heizen mit den , die sich weiter stabil zeigen. Auch bei den , 13. April, gibt es keine großen Bewegungen.

Heizung-News vom 12. April: Auch positive Worte zum Heizungsgesetz der Ampel

16.52 Uhr: Positive Worte zum neuen Heizungsgesetz: Der Bundesverband Erneuerbare Energien (BEE) begrüßte die Ampel-Pläne grundsätzlich, schloss sich aber der Kritik an den Passagen zu Wasserstoff-Heizungen an. „Was zählt, ist der tatsächlich genutzte Brennstoff und nicht der, den man irgendwann zu nutzen gedenkt“, erklärte Verbandschefin Simone Peters, die von 2013 bis 2018 eine der zwei Vorsitzenden der Grünen war. Zugleich sei nicht nachvollziehbar, dass Biomasseheizungen und einige andere bereits bestehende erneuerbare Technologien für den Neubau ausgeschlossen würden. Dies führe zu ineffizienten Lösungen und höheren Kosten.

Simone Peter war von 2013 bis 2018 Vorsitzende der Grünen Foto: Silas Stein / dpa

Heizungsverbot - Pläne sorgen weiter für Ärger

15.40 Uhr: Knapp zwei Wochen nach Beilegung des Ampel-Streits um die Wärmewende sind die Heizungspläne der Regierungskoalition noch immer hoch umstritten. Umweltschützer und Energieberater kritisierten am Mittwoch vorgesehene Ausnahmen für Gasheizungen, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Der Deutsche Mieterbund forderte mehr Schutz für Mieter. Der Eigentümerverband Haus & Grund warnte derweil davor, dass große Wohnungskonzerne massenhaft Immobilien kaufen könnten.

Der Energieberaterverband GIH und die Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisierten die Pläne der Ampel-Regierung, den Einbau wasserstoffkompatibler Gasheizungen weiterhin zuzulassen. Wasserstoff-Lösungen für die Wärmewende seien eine „Mogelpackung“, sagte GIH-Chef Jürgen Leppig. So würden weiterhin Gasheizungen in Betrieb genommen, was Deutschland „für die kommenden Jahrzehnte in die fossile Abhängigkeit“ treibe, erklärten die beiden Organisationen.

Die Pläne der Ampelregierung sehen unter anderem vor, dass der Einbau von Gasheizungen, die auch mit Wasserstoff betrieben werden können, auch nach 2024 noch möglich ist. Die Geräte sollen mit einem „H2-Ready-Label“ gekennzeichnet werden. Voraussetzung für den Einbau ist, dass ein verbindlicher Plan für das nötige Wasserstoffnetz vorliegt. Spätestens ab 2035 müssen diese Heizungen dann mit mindestens 65 Prozent Wasserstoff betrieben werden.

"Einen Aufkleber auf eine Heizung zu pappen, wird nicht ausreichen“, erklärte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. Die Wasserstoff-Lösung der Ampel sei "Verbrauchertäuschung", da eine ausreichende Versorgung mit grünem Wasserstoff nicht gewährleistet werden könne. Zudem sei die Nutzung von Wasserstoff zum Heizen nicht effizient, weil bereits bei der Herstellung sehr viel Energie aufgewendet werden müsse.

Ölheizung: Schon jetzt drohen harte Strafen wegen Austauschpflicht

15.33 Uhr: Das Heizungsverbot kommt, wenn überhaupt, erst 2024. Doch schon jetzt gilt die Austauschpflicht. Was damit gemeint ist und welche Strafen Hausbesitzern und Verbrauchern bei Missachtung der Austauschpflicht drohen, lesen Sie hier.

Diese Tabelle zeigt die Ausnahmen von der Austauschpflicht:

Niedertemperaturkessel Anlagen mit Niedertemperaturkessel oder Brennwertgeräte sind von der Austauschpflicht ausgenommen. Selbstnutzer seit 01.02.2002 Eigentümer, die seit dem 1. Februar 2002 selbst in ihrem Haus oder ihrer Wohnung wohnen, sind ausgenommen. Hauskäufer Hauskäufer sind nicht ausgenommen, aber für sie greift eine Frist von zwei Jahren.

Heizungsverbot - Wichtige Tipps vom Schornsteinfeger

13.56 Uhr: Die Überarbeitungsabsichten der Bundesregierung bezüglich des Gebäudeenergiegesetzes haben für erhebliche Verwirrung gesorgt, und viele Verbraucherinnen und Verbraucher sind verunsichert. Schornsteinfeger werden häufig mit diesen Fragen konfrontiert. Schwark, ein Vorstandsmitglied des Bundesverbandes des Schornsteinfegerhandwerks, ist für Energiethemen zuständig. Er und seine Kollegen sind regelmäßig in den Wohnräumen und Gebäuden der Bürger unterwegs und daher oft die erste Anlaufstelle in Bezug auf Heizungsfragen. Lesen Sie hier: Was Schornsteinfeger zum Heizungsverbot raten.

Aktuelle Heizöl- und Pelletspreise im Überblick

13.30 Uhr: Wie üblich finden Sie an dieser Stelle die aktuellen . Und hier die .

Kippt das Heizungsverbot noch?

12.57 Uhr: Die Pläne für ein neues Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck stehen weiterhin in der Kritik. Im Kern geht es darum, dass ab 2024 der Einsatz von Gas- und Ölheizungen ohne regenerativen Anteil verboten wird. Die Ampel-Koalition möchte einen klimafreundlichen Anteil von 65 Prozent bei neuen Öl- und Gasheizungen gesetzlich vorschreiben.

Doch es regt sich Widerstand, insbesondere aus der Opposition und von Verbänden. "Für die allermeisten Immobilien bietet das GEG weder technologieoffene noch bezahlbare Lösungen und führt damit für viele private Eigentümer zu einer finanziellen Überlastung“, erklärte "Haus & Grund" Präsident Kai Warnecke in einer Mitteilung. Er warnt nun nochmal: Warnecke: "Die Zahlen im Gesetzentwurf sind eine Milchmädchen-Rechnung." Alle Informationen finden Sie dazu in unserem Text Verbot von Gas- und Ölheizungen wackelt: Verband nennt drastische Zahlen.

Zuschuss für Heizöl und Pellets: Online-Rechner für Verbraucher jetzt abrufbar

11.03 Uhr: In der Energiekrise 2022 mussten viele Verbraucher enorme Energiekosten tragen. Betroffen waren neben Gaskunden hauptsächlich Heizöl- und Pelletheizer. Seit März 2023 gilt rückwirkend eine Gas- und Strompreisbremse in Deutschland. Heizöl- und Pelletheizer sollen durch staatliche Zuschüsse für 2022 entlastet werden. Doch noch immer können betroffene Verbraucher keinen Antrag stellen. Unser Autor findet: Der Zuschuss für Heizöl- und Pelletskunden zum Desaster für Verbraucher geworden. Immerhin: Mithilfe eines Online-Rechner des Heizöl-Zuschusses können Verbraucher berechnen, wie viel Geld sie vom Staat zurückbekommen - irgendwann.

Auflage für Heizöl- und Pellets-Zuschuss Beschreibung Maximaler Zuschuss 2.000 Euro pro Haushalt Minimaler Zuschuss 100 Euro Gewährungszeitraum 1. Januar bis 1. Dezember Antragsstellung Zuschuss muss beantragt werden Nachweis Rechnung aus dem Jahr 2022 Preisvergleich (2021 vs. 2022) Bezahlter Preis pro Liter oder Kilogramm muss sich mindestens verdoppelt haben

Enorme Kosten für Verbraucher wegen Austausch von Heizungen

09.01 Uhr: Die Diskussion um das geplante Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck ebbt nicht ab. Hauptstreitpunkt ist das geplante Verbot von Gas- und Ölheizungen ab 2024 ohne regenerativen Anteil. Die Ampel-Koalition möchte einen klimafreundlichen Anteil von 65 Prozent bei neuen Öl- und Gasheizungen gesetzlich vorschreiben. Für zahlreiche Verbraucher könnte das eine Verpflichtung zur Wärmepumpe bedeuten. Selbst moderne "H2-ready"-Gasheizungen mit Wasserstoffanteil im Gasgemisch erfüllen diese Anforderung nicht. Lesen Sie hier, wie teuer der Austausch der Gas- und Ölheizungen für Verbraucher wird.

Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen), Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz. Foto: Christoph Soeder / dpa

Mehr Schutz für Mieter bei Heizungstausch gefordert

08.52 Uhr: Der Deutsche Mieterbund warnt beim Heizungstausch vor Mieterhöhungen und fordert mehr Schutz für Mieterinnen und Mieter. Mieter drohten im Stich gelassen zu werden, kritisierte die Bundesdirektorin des Deutschen Mieterbundes, Melanie Weber-Moritz. Dem Gesetzentwurf mangele es an ausreichendem Mieterschutz und sozialer Abfederung. Nur in Ausnahmefällen könnten geringere Kosten als bisher auf die Mieterinnen und Mieter abgewälzt werden. Weiterhin gelte, am Ende zahle die Investition in die Heizung allein der Mieter beziehungsweise die Mieterin über die Modernisierungsmieterhöhung.

Der Gesetzesentwurf schütze Mieterinnen und Mieter weder vor Mieterhöhungen in Folge des Heizungsaustausches, noch vor hohen Heizkosten nach der Umstellung auf erneuerbare Energien, so der Mieterbund. Bei der Umsetzung der Wärmewende müssten die Heizkosten für Mieter nach der Sanierung sinken.

Der Deutsche Mieterbund unterstütze das Ziel, 65 Prozent erneuerbare Energien beim Einbau von neuen Heizungen ab 2024 gesetzlich festzulegen, hieß es - wenn gleichzeitig die Sozialverträglichkeit gesetzlich verbindlich für alle Mieterinnen und Mieter sichergestellt werde. Verpflichtende Vorgaben für den Heizungstausch müssten die zukünftigen Heizkosten der Mieter im Blick behalten. Rund 80 Prozent aller Wohnungen würden mit Öl und Gas beheizt, daher sei ein Großteil der Mieterhaushalte von den Regelungen des Gebäudeenergiegesetzes betroffen. Die Ampel müsse dringend nachbessern.

Heizung aktuell – Ticker vom 11. April: Könnte diese Technologie die Gasheizung retten?

16.20 Uhr: Das Thema Heizen ist seit der Energie- und Preiskrise 2022 hochaktuell, besonders in Deutschland. Die Ampel-Koalition plant ab 2024 ein schrittweises Verbot von Gas- und Ölheizungen. Wirtschaftsminister Robert Habeck spricht über mögliche Alternativen wie Biomethan. Laut "WELT" könnte das Millionen von Gasheizungen retten, da es ohne Umrüstung in bestehenden Heizungen genutzt werden kann. Allerdings gibt es Bedenken bezüglich des Umweltschutzes und der Verfügbarkeit von Biomethan. Wie gut ist Biomethan als Alternative zur Gasheizung? Diese Informationen finden Sie in diesem Artikel.

Nächstes Heizungsverbot droht: Wird moderne Gasheizung verboten?

Gasheizungen stehen vor dem Aus in Deutschland. Foto: IMAGO / Sven Simon

14 Uhr: Das geplante Heizungsverbot stiftet große Verunsicherung bei Verbrauchern. Grund dafür ist auch eine in dem geplanten Heizungsgesetz verankerte Klause. Jeder einzelne Verbraucher soll bei seiner Heizung die Klimaneutralität bis 2035 gewährleisten. Das kann dazu führen, dass nun umgerüstete Gasheizungen spätestens dann wieder ausgebaut werden müssen, was die Gemüter der Verbraucher erzürnt. Eine Expertin klärt auf, was Sie zur Umrüstung einer modernen Gasheizung wissen müssen.

In dieser Übersicht sehen Sie, wie teuer der Einbau eines neuen Heizsystems etwa sein könnte:

Heizung Kosten in EUR Ölheizung ab ca. 8.000 Gasheizung ab ca. 7.000 Wärmepumpe ab ca. 15.000 Holz- oder Pelletheizung ab ca. 10.000 Fernwärme ab ca. 5.000 Brennstoffzellen ab ca. 30.000 Solarthermie ab ca. 10.000

Energie: Aktuelle Heizöl- und Pelletspreise im Überblick

10 Uhr: Wie entwickeln sich die aktuellen Energiepreise? Die Antwort: Sie bleiben stabil. Nachdem sie lange in die Höhe kletterten, sind die wieder deutlich gesunken. Gleiches gilt auch für die aktuellen .

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ausgeh-Tipps und Neuigkeiten aus der Szene im Revier: Hier kostenlos für den WAZ-Gastro-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Leben