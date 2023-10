Draußen wird es langsam kälter und die Sorge vor explodierenden Heizkosten damit wieder größer. Insbesondere Eigentümer von Altbauten stehen in Zeiten der Nachhaltigkeit und Energieeffizienz daher vor einer besonderen Herausforderung: Nicht jeder möchte oder kann direkt in eine umfassende Sanierung investieren. Doch es gibt Tricks, wie sich die Energieeffizienz von Immobilien verbessern lässt und gleichzeitig die Heizkosten unter Kontrolle gehalten werden können:

Die Materialkosten belaufen sich im Durchschnitt auf 50 bis 200 Euro für ein Einfamilienhaus. Abhängig von den aktuellen Energiepreisen lassen sich mit dieser verhältnismäßig geringen Investition pro Meter Rohr jährlich 11 bis 19 Euro sparen. Die jährlichen Heizkosten können somit um ganze 300 bis 680 Euro sinken.

Das erforderliche Dämmmaterial für die Heizungsrohre – dazu zählen vor allem Polyethylen (PE) und Kautschuk oder Mineralwolle – ist in jedem Baumarkt oder online erhältlich. Mit etwas handwerklichem Geschick kann diese Aufgabe sogar von Hausbesitzern selbst bewerkstelligt werden. Eine detaillierte Anleitung dazu findet sich auf der Webseite "Meine Heizung kann mehr".

Obwohl die Kosten für den Pumpentausch, inklusive Material und Installationskosten, normalerweise zwischen 300 und 700 Euro liegen, rechne sich die Investition aufgrund des geringen Stromverbrauchs im Durchschnitt bereits nach zwei bis sechs Jahren. In einem Einfamilienhaus könne mit einer modernen Heizungspumpe im Schnitt zum Beispiel mehr als 150 Euro pro Jahr gespart werden. (cla/dpa)

