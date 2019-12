Glanzvolle Essenz: Wie Sie Bratensoße richtig zubereiten

Ein Braten ohne Soße wäre wie Weihnachten ohne Christbaum: unvollständig. Denn genau wie die Tanne bringt die Soße alle zusammen. Das Fleisch und das Gemüse, die Kartoffeln und den Wein. Sie ist buchstäblich die Essenz eines gelungenen Essens. So hat Paul Bocuse, einer der besten Köche des 20. Jahrhunderts, einmal gesagt: „Wenn der Koch einen Fehler macht, gießt er ein wenig Soße darüber und sagt, es wäre ein neues Gericht.“

Weil sie um diesen Einfluss wissen, feilen Küchen auf der ganzen Welt an ihren Soßen. So auch die Küche der Küppersmühle, dem Fine-Dining-Restaurant am Duisburger Hafen, das sich moderner regionaler Küche verschrieben hat. Hier wird wöchentlich ein neuer Fond aus 40 Kilo Kalbsknochen angesetzt. Der dient als Basis für ihre Braten-, Pfeffer- oder Pilzsoßen. Was bei Fond grundsätzlich wichtig ist? „Es sollte hinterher klar erkennbar sein, aus was er besteht. Ob es nun Wild, Gans oder Fisch ist,“ erklärt Thomas Tramp, Inhaber und Patron der Küche.

Süße Bratensoße erreicht man durch Zuckerrübensirup, Essig und Röstaromen

„Werden alle Geschmacksknospen gleichermaßen angesprochen, ist eine Bratensoße rund“, philosophiert der 37-jährige Koch, der bereits in Drei-Sterne-Restaurants gekocht hat, wie dem ehemaligen Schlosshotel Lerbach. Er weiß, was den Unterschied zwischen gut und genial macht. Eine Süße erreiche man etwa durch etwas Zuckerrübensirup, Säure durch Essig, Bitterkeit durch Röstaromen. „Jeder der Geschmacksstoffe ist wie ein Instrument in einem Orchester. Sie müssen gut zusammenspielen“, sagt er und ergänzt, dass auch die Konsistenz ausschlaggebend sei, „eine gute Bratensoße ist samtig und sämig.“

Nun hat man zu Hause an Weihnachten nicht unbedingt einen Sternekoch an seiner Seite. Was ist zu beachten, will man die perfekte Soße zu Gans oder Ente kochen? Zunächst muss ein Grundfond her, den man aus den Karkassen des Geflügels zusammen mit Suppengrün, Zwiebeln und einem einfachen Rotwein mindestens 45 Minuten auskocht. Tramp rät: „Je länger und je schonender gekocht, umso besser.“

Gewürzt wird zum Schluss

Zeit ist also das Geheimnis. Im zweiten Schritt ist es wichtig, die Soße richtig weiterzuverarbeiten. Benutzt man im Grundfond noch einen einfachen Tafelwein, darf nach dem Passieren des Fonds zu einem trockenen Roten wie Barolo oder Primitivo gegriffen werden. Immerhin geht es nun darum, den Geschmack zu verfeinern. Ebenfalls kommen erst jetzt die feinen Gewürze zum Einsatz, sodass ihre ätherischen Öle nicht mehr verfliegen können. Und die sensible Zunge, die vermag, gut abzuschmecken. Fehlt nur noch die Familie, die sich um den Tisch versammelt. Dann kann der Braten aus der Röhre geholt und die Soße auf den Tellern verteilt werden. Guten Appetit!

Tipps zum Gelingen: Zu viel Salz: Ist die Bratensoße versalzen und man hat noch ein wenig Zeit, kann man geschälte und klein geschnittene (rohe) Kartoffeln mit zur Soße geben und mitkochen. Sie entziehen der Bratensoße das überschüssige Salz. Last-minute-Lösung bleibt der Schuss Sahne.



Für mehr Aroma: Köche empfehlen, denselben Wein zum Kochen zu verwenden, der später auch zum Essen getrunken wird. Zu dunklem Fleisch sollte es eine kräftige Sorte sein, z. B. ein Shiraz, ein kräftiger Spätburgunder oder ein Merlot.

Für feinen Glanz: Damit die dunkle Bratensoße einen schönen Glanz erhält, zum Schluss etwas Kuvertüre oder ein Stückchen Zartbitter-Schokolade mit mindestens 70 Prozent Kakaoanteil unter Rühren schmelzen.



Andicken: Nutzen Sie den ausgetretenen Fleischsaft Ihres Bratens! Diesen in ein Gefäß gießen und stehen lassen, bis das Fett oben schwimmt. Dann Fett abschöpfen und mit der gleichen Menge Mehl anschwitzen. Mit dem Bratensaft aufgießen.



Für gute Bindung ohne Soßenbinder: Etwas Sauerteigbrot mit dunkler Kruste würfeln, in der Soße aufweichen lassen und pürieren.

Der Helfer in der Not: Instant-Bratensoße

1. Eine kräftige Bratensoße braucht keine künstlichen Aromen oder Geschmacksverstärker. Natürliche Inhaltsstoffe verleihen jeden Gericht den nötigen Kick. Folgende Zutaten sind für einen Pulver-Vorrat an Soßen-Grundstock nötig: 200 g Semmelbrösel, 100 g Gemüsebrühe (ebenfalls selbstgemacht aus pürierten Gemüse), 100 g getrocknete Röstzwiebeln, 100 g getrocknete Champignons, 1 EL Olivenöl.

2. Einfach alle Zutaten in einen Mixer geben und zum Schluss den Schuss Öl hinzufügen. Das sorgt später dafür, dass das Pulver nicht zu sehr staubt. Mit hoher Drehzahl mixen, bis ein feines Pulver entsteht. Tipp: Ein Smoothie-Mixer hat die nötige Power. Fertiges Pulver in Gläser abfüllen. Wahlweise nach Geschmack können zum Grundmix auch noch getrocknete Tomaten, verschiedene Gewürze und Kräuter sowie Sellerie hinzugefügt werden.

3. Wenn ein Einsatz ruft, einfach 3 bis 4 gehäufte Teelöffel des Pulvers mit in die Kochflüssigkeit oder heißes Wasser geben. Durch das Pulver lassen sich fade Soßen noch etwas aufpeppen. Doch Vorsicht: Hat die Kochflüssigkeit schon einen intensiven Eigengeschmack, sollte das Pulver geringer dosiert werden.